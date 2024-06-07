النقل.. زيادة بأعداد الوسائط وانخفاض بـ"نقل البضائع"

تيسير النعيمات

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عمان – انخفض معدل عمر اسطول الشحن البري الأردني في الربع الاول من العام الحالي الى (18.3) سنة فيما كان في نفس الربع من العام الماضي (19.3) سنة، وفق تقرير مؤشرات الاداء للربع الاول من العام الحالي للركاب والبضائع الصادر عن هيئة تنظيم النقل البري.وأظهر التقرير زيادة في معظم اعداد وسائط وشركات النقل للركاب مقابل انخفاض في جل وسائط وشركات نقل البضائع في الربع الاول من العام الحالي مقارنة بمثيله من العام الماضي.ففي قطاع نقل البضائع بلغ معدل عمر اسطول الشحن في الربع الاول (كانون الثاني، شباط، وآذار) عام 2023 (19.3) سنة، لينخفض الى (18.3) في الربع نفسه عام 2024.وانخفضت اعداد الرؤوس القاطرة من (20714) الى (18390)، فيما ارتفع عدد المقطورات من 21737 لتصبح 22714.وبخصوص اعداد الشركات حسب التخصصات؛ بين التقرير ان عدد شركات الحاويات كان في الربع الاول من العام الماضي 117 انخفض الى 102 شركة في الربع الاول من العام الحالي .وانخفضت اعداد شركات البضائع العامة من 142 الى 135 شركة، وانخفضت ايضا اعداد شركات نقل السيارات من 10 الى 9 شركات، والثقيلات من 10 الى 7 شركات، فيما ارتفع عدد شركات المبرد من 7 الى 8 شركات.وانخفض عدد شركات نقل الاغنام والمواشي من 4 الى 3 شركات، والزيوت النباتية كذلك من 4 الى 3 شركات، والنفط الخام ومشتقاته من 33 ليصبح 28 شركة.وبقي عدد شركات الباطون الجاهز كما هو بدون تغيير (4) شركات.وانخفض المجموع العام لعدد الشركات، اذ كان في الربع الاول عام 2023 ما مجموعه 331 ليصبح في الربع الاول من العام الحالي 299 شركة.وفي قطاع نقل الركاب انخفضت اعداد سيارات سرفيس عمومي ضمن اختصاص الهيئة من 1004 نهاية آذار من العام الماضي الى 1002 سيارة، فيما ارتفعت اعداد متوسط عمومي من 3644 ليصبح 3662 سيارة، بيد ان الحافلات العمومي انخفضت من 744 الى 714 حافلة.وارتفع عدد سيارات التأجير السياحية من 11978 ليصبح 13833 سيارة، وكذلك عدد مكاتب تاجير السيارات السياحية من 243 الى 249 مكتبا.اما عدد المركبات المسجلة بصفة نقل سياحي فزاد بشكل كبير من 796 ليصبح 1375 مركبة، وكذلك عدد الحافلات المتوسطة المسجلة بصفة نقل سياحي من 365 الى 598 حافلة، وعدد الحافلات المسجلة بصفة نقل سياحي من 431 لتصل الى 777 حافلة، وزاد عدد شركات النقل السياحي من 16 الى 25 شركة.وزاد عدد سيارات التكسي الاصفر من 5346 الى 5387 سيارة، وعدد مكاتب التكسي الاصفر من 127 ليصبح 128 مكتبا.وبقي عدد سيارات تكسي المطار كما كان 228 سيارة وكذلك عدد مكاتب تكسي المطار بقي مكتبا واحدا.وحافظت سيارات تكسي المعبر على نفس العدد 30 سيارة وكذلك عدد المكاتب مكتب واحد.وارتفع عدد سيارات تكسي السيارات الفخمة من 623 الى 627، فيما بقي عدد مكاتب تكسي السيارات الفخمة 25 مكتبا، فيما زاد عدد سيارات مكتب تكسي فندقي من 113 ليصبح 120 سيارة، وبقي عدد مكاتب تكسي فندقي 14 مكتبا. وبقي اسطول النقل الدولي كما هو 238 حافلة.وكان عدد مشغلي النقل الدولي 30 ليصبح 26 مشغلا فيما كان اسطول شركات التاجير 959 ليرتفع 1193 حافلة.وزاد عدد الحافلات المتوسطة المسجلة بصفة تأجير من 623 الى 669 حافلة، وارتفع عدد الحافلات الكبيرة المسجلة بصفة التاجير من 336 الى 524 حافلة.وانخفض عدد شركات التاجيرمن 21 الى 18 شركة، فيما ارتفع عدد سيارات السفريات الخارجية من 1115 ليصبح 1160 سيارة.