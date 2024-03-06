الأربعاء 06 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

النموذجية الإسلامية للتمويل الأصغر تصادق على بياناتها المالية

النموذجية الإسلامية للتمويل الأصغر
النموذجية الإسلامية للتمويل الأصغر
  صادق مجلس إدارة الشركة النموذجية الإسلامية للتمويل الأصغر على البيانات المالية الختامية لسنة 2023 وذلك في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 2024/4/22.
وقد صرح رئيس مجلس الإدارة مجد شفيق، أن البيانات المالية للشركة للعام الماضي، أظهرت نموا ملحوظا في أرباح الشركة، حيث بلغ صافي الأرباح 114,882 دينار مقارنة بخسائر بقيمة 454,964 دينار للعام 2022. كما أوضح رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة حققت تقدما استرايجيا ملحوظا، حيث بلغ عدد العملاء نحو  4,874 عميل، مع نمو كبير في محفظة الشركة الائتمانية. اضافة اعلان
وأكد رئيس مجلس الإدارة، الدور الريادي الذي تقوم به الشركة النموذجية في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة في الأردن، حيث بلغ عدد المقترضات 1712 عميلة.  وعلى صعيد إدماج الشباب في الاقتصاد الوطني، فقد بلغت نسبة المقترضين من فئة الشباب 68 % من إجمالي عدد المقترضين. وتتبع الشركة نهجا تنمويا يركز على دعم المشاريع الإنتاجية وتمويل الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والمزارعين والطاقة المتجددة والتمويل الأخضر. 
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