الهناندة يلتقي عددا من المعلمين ضمن مشروع نادي الترميز الرقمي لليافعين

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قام وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة صباح اليوم الاثنين بزيارة الى كلية لومينوس الجامعية التقنية في عمان حيث التقى عددا من المعلمين من منطقة الوسط والذين يتم تدريبهم حاليا ضمن مشروع نادي الترميز الرقمي لليافعين والذي ينفذ بالتعاون بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة و وزارة التربية والتعليم و كلية لومينوس الجامعية التقنية وشركة هلو وورلد كدز ،حيث سيقوم المعلمين بعد انهاء مدة التدريب المقررة بالقيام بتدريب طلبة المدارس الحكومية من الصف التاسع وحتى الحادي عشر خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي الحالي 2024 على المهارات التكنولوجية والرقمية وتزويدهم بمهارات حاسوبية متقدمة بلغة برمجة (بايثون) لتنمية خبراتهم وكفاءاتهم.واكد الهناندة خلال لقاء المعلمين الى أهمية مشروع نادي الترميز الرقمي لليافعين والتي تعمل عليه الوزارة من خلال مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف بالتعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص والذي يهدف الى تقديم تدريب ل 2000 طالب من المدارس الحكومية في مختلف ارجاء المملكة الأردنية الهاشمية على المهارات التكنولوجية والرقمية المختلفة.كما أوضح الهناندة أهمية تدريب طلبة المدارس على المهارات الرقمية والتكنولوجية وخصوصا في تلك المرحلة الدراسية والتي أصبحت جزءًا أساسيا من التعليم الحديث والاستعداد لمتطلبات المستقبل نظرا للتطورات السريعة في مجال التكنولوجيا والتأثير الكبير الذي تمتلكه هذه المهارات على الطلبة في تطوير مهاراتهم الإبداعية والابتكارية.هذا وقد ابدى عدد من المعلمين خلال اللقاء عن شكرهم لجميع القائمين على مشروع نادي الترميز الرقمي ورغبتهم في المشاركة في ذلك المشروع لما له الأثر في تزويد طلبتهم بالعلم والمعرفة واكتساب المهارات الرقمية المطلوبةيذكر ان وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومن خلال مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف ستعمل ضمن مشروع نادي الترميز الرقمي لليافعين على تدريب 100 معلم حاسوب و100 مساعد معلم من المدارس الحكومية والذي تم تنسيبهم من قبل وزارة التربية والتعليم من مختلف مناطق المملكة الشمال والوسط والجنوب والذي سيقومون بدورهم بتدريب الطلبة في أيام السبت داخل المدارس الحكومية المختارة.