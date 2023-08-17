الهناندة يلتقي مجموعة من الشباب في مبنى الوزارة

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التقى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة مجموعة من الشباب في مبنى الوزارة ضمن اللقاءات الدورية مع الشباب، حيث أكّد قدرة الشباب الأردني على مواجهة التحديات والتغلب عليها وتحقيق الإنجازات المطلوبة وتحويل الكثير من التحديات إلى مشاريع حقيقية وقائمة على أرض الواقع محلياً وعالمياً مشيراً الى ان الشباب يحظى برعاية ملكية سامية وضعت الشباب الاردني على سلّم الاولويات الوطنيه ووجهّت الحكومات المتعاقبة على دعم قطاع الشباب والارتقاء به وتعزيز دور الشباب في الحياة العامة لإيمانها أن تطور أي دولة ونموها هو تحقيق لطموح وآمال الشباب فيها.وجرى خلال اللقاء حوار ونقاش مع الشباب تم خلاله طرح العديد من المواضيع والافكار والقضايا والتحديات التي تواجههم.وقام الهناندة بالاجابة على اسئلتهم وملاحظاتهم واستفساراتهم وتوجيه عدد من النصائح للشباب