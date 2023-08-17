الخميس 17 آب 2023
النسخة المطبوعة

الهناندة يلتقي مجموعة من الشباب في مبنى الوزارة

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وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة
التقى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة مجموعة من الشباب في مبنى الوزارة ضمن اللقاءات الدورية مع الشباب، حيث أكّد قدرة الشباب الأردني على مواجهة التحديات والتغلب عليها وتحقيق الإنجازات المطلوبة وتحويل الكثير من التحديات إلى مشاريع حقيقية وقائمة على أرض الواقع محلياً وعالمياً مشيراً الى ان الشباب يحظى برعاية ملكية سامية وضعت الشباب الاردني على سلّم الاولويات الوطنيه ووجهّت الحكومات المتعاقبة على دعم قطاع الشباب والارتقاء به وتعزيز دور الشباب في الحياة العامة لإيمانها أن تطور أي دولة ونموها هو تحقيق لطموح وآمال الشباب فيها.اضافة اعلان

وجرى خلال اللقاء حوار ونقاش مع الشباب تم خلاله طرح العديد من المواضيع والافكار والقضايا والتحديات التي تواجههم.

وقام الهناندة بالاجابة  على اسئلتهم وملاحظاتهم واستفساراتهم وتوجيه عدد من النصائح للشباب
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