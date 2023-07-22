الهيئة العامة لصناعة عمان تعقد اجتماعها السنوي العادي

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عمان - ناقشت الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان في اجتماعها السنوي العادي، التقريرين المالي والإداري عن أعمال مجلس إدارة الغرفة للعام الماضي 2022، وأقرتهما، ووافقت على تفويض مجلس إدارة الغرفة بالسير بإجراءات إقامة أرض للمعارض.وقال رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير، في بيان أمس: "إن مجلس الإدارة حريص على مشاركة الهيئة العامة في كل القرارات والنشاطات التي يقوم بها، وإطلاعها على آخر التطورات التي تخص القطاع الصناعي، من خلال وسائل التواصل المختلفة، مؤكدا استعداد المجلس لعقد اجتماعات دورية للهيئة العامة للغرفة لمناقشة القضايا التي تخص القطاع الصناعي".وأشار الجغبير خلال الاجتماع، إلى اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بالصناعة الوطنية من خلال لقاءات عدة مع ممثلين عن القطاع الصناعي، إضافة إلى مشاركة ممثلين عن القطاع في سلسلة من ورش العمل المكثفة التي عقدت في الديوان الملكي العامر، حيث رسم ممثلو الغرفة رؤية القطاع الصناعي ضمن محاور السياسة التجارية الخارجية، عبر ترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل.وأضاف، أن الغرفة تابعت العديد من التشريعات والقوانين الاقتصادية والضريبية ومشاريع القوانين المعدلة لبعض القوانين الاقتصادية النافذة، حيث بحث المجلس قرار الحكومة تخفيض الرسوم الجمركية، مؤكدا رفضه لأي تخفيض قد يهدد الصناعة المحلية عبر تخفيض الرسوم الجمركية على مستوردات لها مثيل محلي، إضافة إلى ضرورة تخفيض تكاليف الإنتاج الصناعي ومساعدة القطاع في التمويل والتسويق وتحسين بيئة الأعمال.وأكد أن المجلس بحث الآثار المتعلقة بتطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة على القطاع الصناعي، وإمكانية إيحاد آليات لدعم القطاع الصناعي فيما يخص ملف الطاقة، وتأمين احتياجات المصانع من الغاز، وآليات توصيل الغاز للمصانع، إضافة إلى متابعة موضوع استقدام العمالة الوافدة وتأهيل العمالة الوطنية.وتابع، أنه وضمن سياسة المجلس في الترويج للصناعات الأردنية في الأسواق الخارجية، نظمت الغرفة زيارة لوفد صناعي إلى السعودية، وتم عقد عدد من الاجتماعات في الرياض، والدمام، وجدة ومكة المكرمة، لبحث تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وإقامة صناعات تكاملية.كما نظمت الغرفة، زيارة لوفد اقتصادي إلى جمهورية الجزائر تم خلالها عقد لقاءات عمل ثنائية على مستوى الشركات وعلى مستوى الوزراء لبحث تعزيز التعاون التجاري بين البلدين واستثناء الأردن من أي إجراءات جزائرية أحادية الجانب، إضافة إلى زيارة وفد صناعي أردني إلى البرازيل على هامش المشاركة الأردنية في معرض الصناعات الغذائية الذي أقيم في مدينة ساو باولو.وأوضح الجغبير، أن الغرفة أسست العام 2022 وحدة التشغيل في إطار التعاون مع مشروع التشغيل في الأردن والمنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني، لتلبية احتياجات الشركات الصناعية من العمالة المؤهلة والمدربة، إضافة إلى تنظيم المؤتمر الدولي الأردني للمنظفات "ديتيكس" في دورته الثالثة بمشاركة محلية وعربية ودولية، وتوقيع مذكرة تعاون مع مؤسسة ولي العهد لإطلاق مبادرة التدويل الإلكتروني للمصانع الأردنية، من خلال إنشاء مختبر لتعزيز جاهزية المصانع الأردنية للترويج والبيع الإلكتروني.إلى ذلك، وقعت الغرفة خلال العام نفسه، مذكرة تعاون مشترك مع "الملكية الأردنية" لغايات منح خصومات وامتيازات للشركات الصناعية مع الملكية تتضمن خصما نسبته 15 بالمائة على تذاكر السفر، وبعض الامتيازات الأخرى، وكذلك توقيع مذكرة تعاون مع الشركة الأولى للتأمين، لتقديم برنامج تأمين صحي للعاملين في القطاع الصناعي، تتناسب مع إمكانيات كل شركة وخدمات التأمين المطلوبة منها.واستفاد من برامج الغرفة للدعم الفني والمالي 26 شركة صناعية، ومن برامج الخدمات الفنية 939 شركة، خلال العام 2022، فيما شاركت 533 شركة في 10 أنشطة وورش عمل، و35 دورة تدريبية متخصصة عبر المعهد الأوروبي الأردني لتطوير الأعمال "إيجابي"-(بترا)