الجمعة 29 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

الولايات المتحدة تستعد لشلل محتمل في الميزانية

786dfba4-4064-4d88-9187-4b0efa552a1e
أميركا
باشرت الإدارة الأميركية ليل الخميس، إبلاغ العاملين لديها بـ"إغلاق" وشيك من شأنه إرسال ملايين الموظفين الفدراليين والعسكريين إلى منازلهم مؤقتا أو جعلهم يعملون بلا أجر ما لم يتوصل الكونغرس إلى اتفاق أخير في شأن الميزانية، بحسب واشنطن تايمز.اضافة اعلان
وغالبا ما يتحول التصويت على الميزانية في الكونغرس إلى مواجهة يستخدم فيها أحد الحزبين، الجمهوري أو الديموقراطي، شبح الإغلاق لانتزاع تنازلات من الخصم، لكن هذه المناورات عادة ما تبوء بالفشل. فمن دون التوصل إلى اتفاق، سينتهي تمويل جزء كبير من الحكومة الفدرالية عند منتصف ليل السبت (04,00 بتوقيت غرينتش الأحد)، ما يهدد بتعطيل كل القطاعات في الأراضي الأميركية.
واستمرت أطول فترة من شلل الميزانية في الولايات المتحدة 35 يوما بين كانون الأول/ديسمبر 2018 وكانون الثاني/يناير 2019. لكن العمل بالخدمات التي تُعتبر "أساسية" سيتواصل. والحل الوحيد لتجنب الإغلاق هو التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بين الديموقراطيين والجمهوريين على الميزانية في البلاد.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
نفط برنت يتراجع في بورصة ICE إلى ما دون 92 دولارا للبرميل

أسعار النفط تتجه لمكاسب أسبوعية

منذ2 ساعة
1695903504029827100

منطقة التجارة العربية تتصدر وجهة الصادرات الوطنية بقمية 1.7 مليار دينار

منذ16 ساعة
تقرير دولي: عشرات ملايين العمليات على الإنترنت كل دقيقة

وعود وأخطار العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت في البلدان النامية

منذ16 ساعة
1695808521588183200

الأردن الثاني عربيا بمؤشر طاقة المستقبل

27 أيلول 2023
أبراج كهرباء ضغط عال - (الغد)

الكهرباء.. تقدم بالتزويد وتواضع في حصة الفرد

26 أيلول 2023
جانب من لقاء لجنة عمل الأعيان مع أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال - (الغد)

العين مراد يؤكد أهمية دعم أصحاب الأعمال لزيادة فرص التشغيل

26 أيلول 2023
افكار و مواقف
ترجمات
1695812093968258900

لماذا تريد الجزائر منع الحرب في النيجر؟ ‏

ترجمات |27 أيلول 2023
Untitled-1

نتائج استطلاع جديد للرأي حول اتفاقات أوسلو

ترجمات |27 أيلول 2023
1695630480234679600

‏في العقيدة الأميركية الحرب هي الشرط المسبق للسلام‏

ترجمات |25 أيلول 2023
المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان يتحدث بالهاتف من بيروت - (أرشيفية)

المساعي الفرنسية تتجدد في بيروت

ترجمات |22 أيلول 2023
سيارة إسعاف عند حاجز في تارودانت المغربية في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلد مؤخرًا - (المصدر)

المغرب يتحد في أعقاب الزلزال

ترجمات |24 أيلول 2023
Untitled-الرئيسان الأوكراني فلوديمير زيلنسكي والأميركي جو بايدن في كييف – (أرشيفية)

"حتى آخر أوكراني"

ترجمات |24 أيلول 2023
 