اليعقوب: تدشين خطوط جديدة لجذب السياح

محمد أبو الغنم

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عمان- أكد رئيس لجنة السياحة في مجلس النواب النائب مجدي اليعقوب، أن اللجنة نسقت مع الناقل الوطني الرسمي "الملكية الأردنية" لتدشين رحلات وفتح خطوط لأسواق جديدة بهدف جذب السياح إلى المملكة وبأسعار مدعومة من هيئة تنشيط السياحة، لتعزيز مكانة الأردن على خريطة السياحة العالمية.وبين اليعقوب، في تصريحات خاصة لـ "الغد"، أن استراتيجة اللجنة تركز على تطوير القطاع السياحي في المملكة بشكل عام، وزيادة أعداد الزوار. متوقعا أن يشهد العام الحالي، قدوما لحجاج مسيحيين بأرقام كبيرة من أوروبا وتحديدا من إيطاليا.وأكد، أن اللجنة تسعى إلى جذب الاستثمارات السياحية الى المملكة لتوفير الخدمات كافة، وتوظيف أكبر عدد ممكن من الأردنيين.وأضاف، أن اللجنة تقوم بزيارات متواصلة إلى مختلف المحافظات للاطلاع على حال السياحة فيها، ووضع خطة سياحية متكاملة هدفها تعزيز القطاع وجذب الاستثمارات السياحية إليها، إضافة إلى توفير فرص عمل للأردنيين.وأشار اليعقوب، إلى أن مشروع "تلفريك عجلون" شهد نجاحا ملحوظا وكان مميزا، مؤكدا ضرورة إنشاء مثل هذه المشاريع في مناطق عدة، أهمها تلفريك يربط جبل نيبو بمنطقة البحر الميت والمغطس لتكون عاملا فعالا في زيادة أعداد السياح الوافدين.وأكد، أن هناك نحو 75 مشروعا تنفذها دائرة الآثار العامة ما بين ترميم وتنقيب في مختلف محافظات المملكة، ما سيسهم في تعزيز الثروة الأثرية التي تتميز بها الأردن.وعن التراجع الذي شهده القطاع السياحي بمختلف منشأته منذ العدوان على قطاع غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية، أكد اليعقوب، أن اللجنة خاطبت الجهات المعنية لتقديم دعم مباشر للقطاع، إذ قام البنك المركزي بتقديم قروض ميسرة للمنشآت التي تضررت من استمرار هذا العدوان.