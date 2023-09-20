الأربعاء 20 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

انتخاب مجلس إدارة جديد لجمعية "إنتاج"

جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية "إنتاج"
جمعية إنتاج
عمان– انتخب قطاع تقنية المعلومات والاتصالات الأردني مساء أول من أمس مجلس الإدارة الجديد لجمعية "إنتاج" الممثلة للقطاع في الأردن منذ العام 2000.
وانعقدت الانتخابات بعد اكتمال النصاب القانوني، إذ شارك فيها ممثلون عن 131 شركة من أصل 225 شركة يحق لهم التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة الـ 11 لتقود الهيئة الهيئة الجديدة مشاريع وبرامج الجمعية للدورة القادمة (2023-2025).اضافة اعلان
وتنافس في الانتخابات، التي تجري كل سنتين، كتلتان، الأولى تحمل اسم "كتلة الرؤية والتحديث" وتضم 11 عضوا من قادة قطاعي الاتصالات والتقنية والثانية تحمل اسم "كتلة الريادة والإبداع " وتتكون من عضوين. 
وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز كل من عيد أمجد صويص عن شركة أولاهب، وفيصل قمحية عن شركة أمنية، ورسلان ديرانية عن شركة أورنج الأردن، ولمى التميمي عن شركة زين الأردن، محمد المحتسب عن الصندوق الأردني للريادة، والدكتور معتز النابلسي عن شركة أيستارتا، وفلاح الصغير عن شركة بريدجز للعلاقات العامة والفعاليات، ومها السعيد عن شركة مجلسكم للبرمجيات، وأمجد صادق عن شركة نيتورك إنترناشيونال، ومجدي العرموطي عن شركة ديجيتال هيز، ووعد الحوامدة عن شركة ويب هيلب.
وبعد اختيار مجلس الإدارة الجديد ستجري قريبا انتخابات داخلية لاختيار مواقع رئيس هيئة المديرين أو رئيس مجلس الإدارة للجمعية، نائبا للرئيس، أمينا للسر، وأمينا للصندوق. 
وقال الرئيس التنفيذي لجمعية "إنتاج"، م.نضال البيطار "فريق العمل في جمعية إنتاج سيكون داعما رئيسيا للهيئة الجديدة لتحقيق المنفعة العامة للقطاع والبناء على الإنجاز المتحقق".
ويشار إلى ان جمعية "إنتاج" تأسست في عام 2000، وهي تعمل كجمعية داعمة لشركات القطاع في الأردن، وتضم في عضويتها أكثر من 274 شركة، إذ شارك بالانتخابات ممثلون عن 131 شركة من أصل 225 شركة يحق لها 
التصويت. 
العلم الأردني -(الغد)

23 مليون جنيه إسترليني مساعدات إنمائية من المملكة المتحدة 18 أيلول 2023

شراكة بين كابيتال بانك وUWallet لتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني

شراكة بين كابيتال بانك وUWallet لتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني 18 أيلول 2023

شركة سبيس إكس

عملاق الفضاء "سبيس إكس" قريبا في الأردن 17 أيلول 2023

640846ff500a2

"المياه" تطلق حاسبة إلكترونية لاحتساب التعرفة الجديدة (رابط) 17 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مركبة تتزود بالوقود في إحدى محطات المحروقات بعمان - (الغد)

10 % زيادة استهلاك المحروقات

منذ3 ساعة
سياح في جبل القلعة -(ارشيفية)

المغتربون في رأس هرم زوار المملكة

منذ3 ساعة
دنانير أردنية

%35 من العاملين في البنوك إناث

منذ3 ساعة
العلم الأردني

فرص اقتصادية ضائعة.. كيف نقدمها للمستثمرين؟

منذ3 ساعة
متسوقون في جبل الحسين بعمان - (الغد)

الأردن يتقدم 3 مراتب بمؤشر نوعية الحياة

18 أيلول 2023
وسائل نقل عام في عمان - (أرشيفية)

انخفاض عدد حافلات النقل العام %4.8 والسرفيس %2.2

18 أيلول 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

صوت الأردن الواضح

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

المخمليون والحياد الإداري والأحزاب

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

ما لا نعرفه عن حرب الحدود

ماهر أبو طير |اليوم

الإعلام لا ينقرض بل يتغير

تهاني روحي |اليوم

برنامج جديد للتصحيح الاقتصادي.. ماذا ننتظر؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مستوطنون إسرائيليون يتهيأون للاعتداء على الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

‏عن الإصلاح الديمقراطي الاستيطاني في إسرائيل‏

ترجمات |18 أيلول 2023
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات |16 أيلول 2023
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
 