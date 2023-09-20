انتخاب مجلس إدارة جديد لجمعية "إنتاج"

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عمان– انتخب قطاع تقنية المعلومات والاتصالات الأردني مساء أول من أمس مجلس الإدارة الجديد لجمعية "إنتاج" الممثلة للقطاع في الأردن منذ العام 2000.وانعقدت الانتخابات بعد اكتمال النصاب القانوني، إذ شارك فيها ممثلون عن 131 شركة من أصل 225 شركة يحق لهم التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة الـ 11 لتقود الهيئة الهيئة الجديدة مشاريع وبرامج الجمعية للدورة القادمة (2023-2025).وتنافس في الانتخابات، التي تجري كل سنتين، كتلتان، الأولى تحمل اسم "كتلة الرؤية والتحديث" وتضم 11 عضوا من قادة قطاعي الاتصالات والتقنية والثانية تحمل اسم "كتلة الريادة والإبداع " وتتكون من عضوين.وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز كل من عيد أمجد صويص عن شركة أولاهب، وفيصل قمحية عن شركة أمنية، ورسلان ديرانية عن شركة أورنج الأردن، ولمى التميمي عن شركة زين الأردن، محمد المحتسب عن الصندوق الأردني للريادة، والدكتور معتز النابلسي عن شركة أيستارتا، وفلاح الصغير عن شركة بريدجز للعلاقات العامة والفعاليات، ومها السعيد عن شركة مجلسكم للبرمجيات، وأمجد صادق عن شركة نيتورك إنترناشيونال، ومجدي العرموطي عن شركة ديجيتال هيز، ووعد الحوامدة عن شركة ويب هيلب.وبعد اختيار مجلس الإدارة الجديد ستجري قريبا انتخابات داخلية لاختيار مواقع رئيس هيئة المديرين أو رئيس مجلس الإدارة للجمعية، نائبا للرئيس، أمينا للسر، وأمينا للصندوق.وقال الرئيس التنفيذي لجمعية "إنتاج"، م.نضال البيطار "فريق العمل في جمعية إنتاج سيكون داعما رئيسيا للهيئة الجديدة لتحقيق المنفعة العامة للقطاع والبناء على الإنجاز المتحقق".ويشار إلى ان جمعية "إنتاج" تأسست في عام 2000، وهي تعمل كجمعية داعمة لشركات القطاع في الأردن، وتضم في عضويتها أكثر من 274 شركة، إذ شارك بالانتخابات ممثلون عن 131 شركة من أصل 225 شركة يحق لهاالتصويت.