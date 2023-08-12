انتعاش الطلب على الذهب

محمد أبو الغنم

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عمان- بدأت مستويات الطلب على الذهب تنتعش في السوق المحلية بعد انتهاء امتحانات التوجيهي وتزايد المناسبات الاجتماعية من احتفالات وانخفاض الأسعار عالميا، بحسب عاملين في القطاع.وقال أمين سر نقابة الحلي والمجوهرات سليم الذيب إن مستوى الطلب على الذهب بدأ ينشط، لافتا إلى أن انخفاض الأسعار عالميا وانعكاسه محليا إلى أدنى مستوى منذ بداية العام الحالي أدى إلى وجود حركة شرائية ملحوظة في محلات الحلي والمجوهرات.وقال أحد تجار الحلي يزن دعنا إن الاقبال على شراء الذهب تحسن بشكل ملحوظ. وأكد أن موسم الأعراس ساهم بزيادة مستوى الطلب على المعدن النفيس.وأضاف أن استمرار وجود المغتربين في المملكة أدى إلى زيادة الحركة الشرائية على الذهب. مشيرا إلى أن بعض المواطنين يقبلون على شراء الذهب لغايات الادخار والاستثمار بعد تراجع أسعاره في السوق المحلية.واتفق أحد تجار الحلي والمجوهرات رمزي سلامة مع سابقيه في الرأي، حول ارتفاع مستويات الطلب على الذهب نظرا لانخفاض أسعاره عالميا وانعكسه على السوق المحلية.وتوقع سلامة استمرار نشاط الطلب على المعدن الاصفر خلال الشهرين الحالي والمقبل مع استمرار موسم الأعراس ونتائج الثانوية العامة (التوجيهي).وحول مستويات الأسعار في السوق المحلية، فإن سعر بيع غرام الذهب عيار 21 للمواطن بلغ نحو 39 دينارا وبلغ سعر شرائه من المواطن نحو 37.3 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب للمواطن عيار 24 نحو 46 دينارا وسعر بيعه نحو 43.4 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 للمواطن نحو 34.6 دينار وسعر بيعه 31.6 دينار، وبلغ سعر بيع الليرة الإنجليزي التي تزن 8 غرامات نحو 312 دينارا، وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي التي تزن 7 غرامات نحو 273 دينارا.وتراجعت أسعار الذهب عالميا بنحو 1.3 % في تعاملات الأسبوع الماضي إلى 1913.07 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 22.72 دولار للأوقية والبلاتين0.6 % إلى 912.04 دولار، ومع ذلك يتجهان إلى تسجيل خسائر للأسبوع الرابع على التوالي.