الأربعاء 13 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

انخفاض أسعار الذهب بالسوق المحلية

محل لبيع الذهب - (أرشيفية)
محل لبيع الذهب - (أرشيفية)
 انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية بمختلف عياراته، أمس، بمقدار 30 قرشا للغرام الواحد، مدفوعة بتراجع أثمان المعدن الأصفر عالميا. وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين، لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 40 دينارا مقابل 38.30 دينار لجهة البيع.اضافة اعلان
فيما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 47.20 و35.50 دينار على التوالي.
وبين رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان، في تصريح لــ(بترا)، أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 285 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 325 دينارا، لافتا إلى ان العرض والطلب على الذهب بالسوق المحلية "ضعيف".
وأوضح أن اسعار المعدن الأصفر بالسوق العالمية حتى ظهر أمس الاربعاء، بلغت 1980 دولارا للأونصة الواحدة، مبينا أن تراجع اثمان الذهب يعود لوجود بيانات اميركية اقتصادية جيدة تتعلق بالوظائف والدولار.-(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
خط إنتاج في إحدى المنشآت الصناعية في المملكة - (تصوير: ساهر قدارة)

القطاعات الإنتاجية.. ما دور كفاءة الطاقة بتقليص الاستهلاك وتخفيض الانبعاثات؟

منذ1 ساعة
سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

موازنة البترا المقدرة في العام المقبل ترتفع 42 %

منذ1 ساعة
الدفع الفوري الالكتروني - أرشيفية

"المحافظ الإلكترونية" تشهد تعاملات بقيمة 305 ملايين دينار في شهر

منذ1 ساعة
بورصة عمان - (أرشيفية)

مؤشر "البورصة" ينخفض 0.04%

منذ1 ساعة
مبنى البنك الدولي في واشنطن-(أرشيفية)

البنك الدولي: مشروع " مرونة الزراعة" يسير بدرجة مرضية

منذ2 ساعة
عامل يحمل أسطوانة غاز إلى أحد البيوت في عمان - (أرشيفية)

85 % زيادة في الطلب على أسطوانات الغاز

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

عرب، ودول..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

حتى تكسرت النصال على النصال

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

فوائد الدين في عام 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

إشكاليات العدالة والتضامن: رحلة حقوق الإنسان في 75 عاما

تهاني روحي |اليوم

العالم.. هل أصبح لا إنسانيا؟

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

ورقة الأسرى.. إلى متى تبقى مهمة؟

سميح المعايطة |اليوم

أقول كلمتي وأمشي

مالك العثامنة |اليوم

خيارات بديلة أم سياسات" الأمر الواقع"؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
دبابات عسكرية إسرائيلية تقترب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، 5 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

فشل إسرائيل في غزة‏

ترجمات | منذ2 ساعة
حيدر إبراهيم الغراوي، أمين عام ميليشيا "أنصار الله الأوفياء" العراقية - (أرشيفية)

"أنصار الله الأوفياء" (اللواء 19 في "الحشد الشعبي"): لمحة عامة

ترجمات | منذ3 ساعة
أرشيفية

استعادة شعار "من النهر إلى البحر"‏

ترجمات | منذ3 ساعة
1702374369975681500

حرب أميركا من أجل الشرق الأوسط الكبير

ترجمات |12 كانون الأول 2023
1702374370025681700

خطر نشوب حرب عالمية ثالثة وضرورة تأسيس منظمة دولية جديدة

ترجمات |12 كانون الأول 2023
قاعدة الأسد الأميركية في العراق - (أرشيفية)

مستنقع واشنطن الوشيك في الشرق الأوسط

ترجمات |11 كانون الأول 2023
 