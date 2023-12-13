انخفاض أسعار الذهب بالسوق المحلية

اضافة اعلان

انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية بمختلف عياراته، أمس، بمقدار 30 قرشا للغرام الواحد، مدفوعة بتراجع أثمان المعدن الأصفر عالميا. وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين، لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 40 دينارا مقابل 38.30 دينار لجهة البيع.فيما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 47.20 و35.50 دينار على التوالي.وبين رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان، في تصريح لــ(بترا)، أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 285 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 325 دينارا، لافتا إلى ان العرض والطلب على الذهب بالسوق المحلية "ضعيف".وأوضح أن اسعار المعدن الأصفر بالسوق العالمية حتى ظهر أمس الاربعاء، بلغت 1980 دولارا للأونصة الواحدة، مبينا أن تراجع اثمان الذهب يعود لوجود بيانات اميركية اقتصادية جيدة تتعلق بالوظائف والدولار.-(بترا)