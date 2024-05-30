 
الخميس 30 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين في الثلث الأول

انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين - (تعبيرية)
انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين - (تعبيرية)
 انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 1.33 بالمائة، وصولا إلى النقطة 107.26 مقابل 108.71 لنفس الفترة من العام الماضي، علماً أنه تم تعديل سنة الأساس لتصبح (2018=100) بدلاً من( 2010=100). وأوضح التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة أمس، أن هذا الانخفاض، جاء نتيجة لانخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 1.66 بالمائة، وأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.27 بالمائة، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 4.48 بالمائة.اضافة اعلان
وبحسب التقرير، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين في نيسان من العام الحالي بنسبة 0.66 بالمائة، وصولا إلى النقطة 107.42 مقابل 108.12 نقطة لنفس الشهر من عام 2023.
وعلى الصعيد السلعي، ساهم في انخفاض الرقم القياسي لشهر نيسان من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 انخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.88 بالمائة، وأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.09 بالمائة، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 3.96 بالمائة.
وفقا للتقرير، انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين في شهر نيسان من هذا العام بنسبة 0.19 بالمائة، ليسجل النقطة 107.42 مقابل 107.62 نقطة مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.
وعلى نطاق التغير الشهري، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر نيسان من عام 2024 مقارنـة مع الشهر الذي سبقه نتيجة لانخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.14 بالمائة، وانخفاض أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 1.13 بالمائة، وانخفاض أسعار الكهرباء بنسبة 0.16 بالمائة.-(بترا)
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