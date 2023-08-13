الأحد 13 آب 2023
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انخفاض العجز المالي قبل المنح بنحو 97 مليون لنهاية أيار

وزارة-المالية
وزارة المالية
انخفض العجز المالي في الموازنة العامة للحكومة المركزية / الموازنة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بعد المنح، حوالي 489.5 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 561.6 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.اضافة اعلان
كما انخفض العجز قبل المنح الخارجية حوالي 506.5 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 603,6 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بحسب النشرة المالية لوزارة المالية .
وجاء انخفاض العجز المالي، والذي يمثل الفرق بين الإيرادات والنفقات العامة، نتيجة ارتفاع الإيرادات لنهاية أيار إلى 3.809 مليار دينار، مقارنة مع 3.418 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة بلغت 391 مليون دينار، في حين بلغ الإنفاق العام نحو 4.298 مليار دينار.
وبلغت المنح الخارجية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 ما مقداره 17 مليون دينار، مقابل 41.9 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بانخفاض بلغ حوالي 24.9 مليون دينار أو ما نسبته 59.4 بالمئة.
وفيما يخص الدين الحكومي، فقد بلغ رصيده حتى نهاية شهر أيار الماضي ما قيمته 31.086 مليار دينار أو ما نسبته 89.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر أيار من عام 2023، مقابل 30.667 مليار دينار في نهاية عام 2022 .
وبلغ رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) حوالي 17.535 مليار دينار أو ما نسبته 50.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر أيار من عام 2023، مقابل 16.488 مليار دينار في نهاية عام 2022.
من جانب آخر، بلغت خدمة الدين الخارجي / فوائد (موازنة ومكفول) خلال شهر أيار 2023 حوالي 72.5 مليون دينار، في حين بلغت تمديدات الأقساط الخارجية حوالي 194.9 مليون دينار.
وبلغ رصيد الدين الداخلي في نهاية شهر أيار من العام الحالي 2023 حوالي 13.551 مليار دينار، أو ما نسبته 39.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر أيار من العام الحالي 2023، مقابل 14.178 مليار دينار في نهاية عام 2022 .
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