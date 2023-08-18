الجمعة 18 آب 2023
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انخفاض طفيف على أسعار النفط

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انخفاض طفيف على أسعار النفط
انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة إلى دون 84 دولارا للبرميل، مع تواصل المخاوف الاقتصادية من تراجع الطلب على النفط.

وتتجه أسعار الخام نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية منذ تموز الماضي في ظل مخاوف من البيانات الاقتصادية المخيبة للتوقعات من الصين على الأصول الخطرة بما في ذلك النفط واحتمال رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي سعر الفائدة.اضافة اعلان

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.10 بالمئة إلى 80.20 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.17 بالمئة إلى 83.98 دولار للبرميل، وفقا لوكالة "بلومبرغ".
ويتجه خام غرب تكساس الوسيط لتسجيل انخفاض بنحو 3 بالمئة هذا الأسبوع.
--(بترا)
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