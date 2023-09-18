الثلاثاء 19 أيلول 2023
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انخفاض عدد حافلات النقل العام %4.8 والسرفيس %2.2

وسائل نقل عام في عمان - (أرشيفية)
وسائل نقل عام في عمان - (أرشيفية)
عمان – أظهرت مؤشرات الأداء للركاب والبضائع في قطاع النقل البري في المملكة ارتفاع عدد حافلات النقل المدرسي بنسبة 84 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.اضافة اعلان
وبلغ عدد حافلات النقل المدرسي في نهاية الربع الثاني من العام الحالي 1359 حافلة مقارنة مع 740 حافلة في نهاية نفس الفترة من العام الماضي.
وأظهر التقرير انخفاض أعداد سيارات السرفيس عمومي ضمن اختصاص الهيئة بنسبة 2.2 % إلى 1004 سيارة فيما كانت أعدادها في نهاية الربع الثاني من العام الماضي حوالي 1021 ووصلت أعداد المتوسط العمومي إلى 3644 حافلة بينما كانت  3475 حافلة بزيادة نسبتها 4.8 %.
وانخفضت أعداد الحافلات العمومي إلى 744 حافلة من 776 حافلة نهاية الربع الثاني من العام الماضي بتراجع 4.8 %.
وارتفعت اعداد سيارات التأجير السياحية إلى 12751 من 11468 سيارة بزيادة نسبتها 11 % وارتفع أيضا عدد مكاتب سيارات التأجير السياحي من 237 إلى 244 مكتبا بزيادة نسبتها 3 %
وشهد عدد المركبات المسجلة بصفة خصوصية انخفاضا من 11496 ليصبح 11233 مركبة بتراجع نسبته 2 %.
وأصبح عدد الحافلات المتوسطة المسجلة بصفة خصوصية 10364 بعد أن كان 10630 حافلة بتراجع نسبته 2.5 % فيما كان عدد الحافلات المسجلة بالصفة الخصوصية 866 ليصبح 869 حافلة.
أما عدد المركبات المسجلة بصفة نقل سياحي فأصبح 836 مركبة بعد أن كان 762 مركبة فيما ارتفع عدد الحافلات المتوسطة المسجلة بصفة نقل سياحي من 304  مركبات ليصبح 387 مركبة.
وزاد عدد الحافلات المسجلة بصفة نقل سياحي الى 499  بعد أن كان 458 حافلة فيما بقي عدد شركات النقل السياحي كما كان 16 شركة.
وبخصوص سيارات التكسي الأصفر اصبح عددها  5345 سيارة فيما كان نهاية الربع الثاني من العام الماضي  5356، بيد أن عدد مكاتب التكسي الاصفر انخفض من 135 إلى 127 مكتبا.
وبقي عدد سيارات تكسي المطار 228 سيارة وعدد مكاتب تكسي المطار بقي مكتبا واحدا وسيارات تكسي المعبر 30 سيارة وكذلك بقي عدد مكاتب تكسي المعبر مكتبا واحدا.
 وانخفض عدد سيارات تكسي السيارات الفخمة ( ليموزين )  بمقدار سيارة واحدة اذ اصبح  594  بعد ان كان  595 فيما بقي عدد مكاتب تكسي السيارات الفخمة 25 مكتبا. وأصبح عدد سيارات مكتب تكسي الفندق  113 وكان 116 فيما بقي عدد مكاتب تكسي الفندق 14 مكتبا. 
وكان عدد سيارات التكسي لذوي الاحتياجات الخاصة ( التكسي الاصفر) نهاية الربع الثاني من العام الماضي  30 سيارة فيما لم يذكر التقرير عددها للعام الحالي. وارتفع اسطول النقل الدولي من  232 ليصبح 239 فيما انخفض عدد مشغلي النقل الدولي الى  30 مشغلا بعد ان كان 35  مشغلا. 
وكان أسطول شركات التأجير 937 ليصبح 977 سيارة فيما اصبح عدد الحافلات المتوسطة المسجلة بصفة تأجير 635  حافلة فيما كان 599 حافلة وارتفع عدد الحافلات المسجلة بصفة تأجير من 338 الى 342 بيد أن عدد شركات التأجير بقي كما هو 21 شركة . 
وشهد عدد سيارات السفريات الخارجية ارتفاعا طفيفا من 1090 ليصبح 1092 سيارة.
وبقي عدد شركات التطبيقات الذكية كما كان العام الماضي 7 شركات فيما ارتفع اسطول التطبيقات الذكية بشكل ملحوظ فقد كان نهاية الربع الثاني من العام الماضي 9568  سيارة ليصل العدد نهاية نفس الربع من العام الحالي الى  11024 سيارة. وحافظت شركات النقل المدرسي على نفس العدد  24 شركة فيما تضاعف اسطول شركات النقل المدرسي من 740 ليصبح 1359 حافلة.
وكان عدد الحافلات لذوي الاحتياجات الخاصة  24 حافلة فيما لم يذكر التقرير عددها للعام الحالي.  وارتفع عدد شركات الحاويات من 114 ليصبح 118 شركة فيما بقي عدد شركات نقل البضائع العامة 145 شركة وعدد شركات السيارات بقي 10 شركات فيما انخفض عدد شركات نقل المثقلات من 13 الى 9 شركات وارتفع عدد شركات المبرد الى 8  بعد ان كان 6 شركات والاغنام والمواشي اصبح 3 بعد ان كان 4 شركات وبقي عدد شركات نقل الزيوت النباتية كما هو 4 شركات.
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