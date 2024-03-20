انخفاض مشتريات كبار مشتركي الكهرباء 12 %

رهام زيدان

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عمان- تراجع حجم مشتريات كبار المشتركين من الطاقة الكهربائية خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 12.3 %، وفقا لآخر بيانات صادرة عن شركة الكهرباء الوطنية.ووفقا لهذه البيانات، بلغ حجم هذه المشتريات حتى نهاية شباط (فبراير) 58.5 جيجا واط ساعة مقارنة مع 66.7 جيجا واط ساعة خلال نفس الفترة من العام الماضي.وتوزعت مشتريات كبار المشتركين ما بين مشتركي القطاع الصناعي بما فيهم الصناعات التحويلية والإستخراجية وشركات الطاقة المتجددة والمشتركين الآخرين مثل المطار والإذاعة والتلفزيون.وتأتي هذه الكمية من أصل مجموع طاقة باعتها شركة الكهرباء الوطنية (المشتري الوحيد للطاقة المولدة من شركات التوليد لبيعها إلى مصادر الاستخدام) والذي بلغ خلال أول شهرين من العام 3778.4 جيجا واط ساعة مقابل 3694.8 جيجا واط ساعة خلال نفس الفترة من العام الماضي وبزيادة نسبتها 2.3 %.وإلى جانب ما تم بيعه لكبار المشتركين، بلغ حجم مشتريات شركات التوزيع الثلاث التي تقوم بدورها بتزويد المستهلكين النهائيين، 3692.2 جيجا واط ساعة مقارنة مع 3594 جيجا واط ساعة خلال نفس الفترة من العام الماضي وبزيادة نسبتها 2.7 %.وهذه الشركات تضمنت كلا من شركة الكهرباء الأردنية بحجم مشتريات بلغ 2389.2 جيجا واط ساعة مقارنة مع 2314.3 جيجا واط خلال نفس الفترة من العام الماضي وبزيادة نسبتها 3.2 %، وشركة كهرباء محافظ إربد بحجم مشتريات 659.2 جيجا واط مقارنة مع 674.4 جيجا واط ساعة بزيادة 3.1 %، وشركة توزيع الكهرباء بحجم 607.6 جيجا واط مقارنة مع 605.3 جيجا واط ساعة بزيادة نسبتها 0.4 %.وصدرت الشركة أيضا 27.9 جيجا واط ساعة، في شهرين مقارنة مع 34.1 جيجا واط ساعة في نفس الفترة من العام الماضي وبتراجع 18.2 %.ومن هذه الطاقة تم تصدير 26.7 جيجا واط ساعة إلى شركة كهرباء القدس في أول شهرين من العام مقارنة مع 32.7 جيجا واط ساعة في نفس الفترة من العام الماضي وبانخفاض 18.3 %، والمركز الحدودي العراقي طريبيل بمقدار 1.2 جيجا واط ساعة مقارنة مع 1.4 جيجا واط ساعة خلال نفس الفترة من العام الماضي وبتراجع 14.1 %.ووفقا لبيانات الشركة، ارتفع الحمل الأقصى للنظام الكهربائي العام الماضي بنسبة 4.7 % ليسجل 4200 ميغاواط فيما كان مستواه في العام الذي سبقه 4010 ميغا واط.وقدرت الاستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي، العام الماضي، من مصادر الطاقة التقليدية، بـ4212 ميغاواط من 3977 ميغاواط العام الذي سبقه، وبزيادة نسبتها 5.9 %، أما الباقي فكان من مصادر الطاقة المتجددة وبلغ نحو 1584 ميغاواط مقارنة مع 1564 ميغاواط في العام 20212، وبزيادة نسبتها 1.3 %.