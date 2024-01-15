انضمام المغرب لـ"الشراكة الصناعية التكاملية".. كيف يدعم اقتصادات الأعضاء؟

عبد الرحمن الخوالدة

عمان- أجمع خبراء اقتصاديون بأن توسيع مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة (الأردن مصر الإمارات والبحرين) بضم المغرب لها، تعد إضافة نوعية لهذا التكامل الفريد بين دول المنطقة وسيكسبها زخما كبيرا وإضافيا لما تمثله المغرب من قوة اقتصادية في القارة الأفريقية وتوفرها على قدرات متقدمة في قطاع الصناعة الثقيلة كتصنيع السيارات وتصديرها إلى أوروبا وصناعة هياكل الطائرات.

وتتمتع المغرب بقدرات كبيرة في قطاعات الطاقة المتجددة، والمنسوجات، والأدوية، والفوسفات، والتعدين، والصناعات الغذائية، فضلا عن امتلاكها قاعدة قوية من المواهب والكفاءات والموارد البشرية، والبنية التحتية المتطورة، إلى جانب موقعها الجغرافي وشراكاتها المميزة مع دول عدة حول العالم.

ومبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة هي تكتل اقتصادي يضم كلا من الأردن ومصر والمغرب والإمارات والبحرين، تم إطلاقه في شهر أيار (مايو) 2022، بهدف تشكيل صيغة للتعاون والتكامل بين هذه الدول وبقية دول المنطقة، وتعزيز تكاملها بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتقوية الاستجابة للتحديات المشتركة والأزمات العالمية وتوسيع الاعتماد على الذات، لا سيما في القطاعات الحيوية ذات الصلة بالأمن الوطني مثل الغذاء والصحة والطاقة والصناعة وغيرها.

ويرى الخبراء أن توسع المبادرة يساهم في رفع مستويات التكامل والتشاركية في العديد من المجالات، وسيضمن زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة بين الدول الأعضاء، إضافة إلى إتاحة خيارات وأسواق جديدة أمام انسياب السلع وصادرات الدول المنضوية في المبادرة لا سيما إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية، موضحين بأن لذلك انعكاسا على الاقتصاد الأردني بأكمله مستقبلا وعلى تدفق الاستثمارات إلى الأردن لا سيما في القطاع الصناعي.

وكان قد أعلن مؤخرا على هامش فعاليات الاجتماع الرابع للجنة العليا للمبادرة التي عقدت في البحرين عن انضمام المغرب إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لتصبح خامس الدول المنضمة إلى المبادرة التي تجمع كلا من الإمارات والأردن ومصر والبحرين.

وتم الإعلان خلال الاجتماع عن 5 مشاريع واتفاقيات جديدة في قطاعات المعادن والسيارات الكهربائية والأغذية بقيمة حوالي 2.2 مليار دولار وذلك في إطار الأهداف التي تعمل الشراكة على تحقيقها فيما يتعلق بزيادة الناتج المحلي لدول الشراكة وإيجاد فرص العمل الواعدة وتحقيق التكامل في سلاسل الإمداد وإحلال الواردات الأجنبية.

وبلغت قيمة المشاريع والاتفاقيات التي عقدها الاردن من خلال الاتفاقيات الجديدة نحو 170 مليون دولار، حيث وقع الاردن خلال الاجتماعات مذكرتي تفاهم في قطاع المعادن من خلال القطاع الخاص بقيمة 90 مليون دولار، وعلى صعيد الاستثمارات وقع اتفاقية للاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية من خلال القطاع الخاص بقيمة 80 مليون دولار.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي إن عضوية المغرب في المبادرة تمثل مكسبا نوعيا بالغ الأهمية لما تتمتع به "المملكة الشقيقة" من موارد طبيعية وقطاع صناعي متَنام وطاقات بشرية مؤهلة.

وأضاف الشمالي أن التعاون العربي في القطاعات الاقتصادية المختلفة غير متسق مع الإمكانيات القائمة لدى الدول العربية؛ وما تزال الاستثمارات والتجارة البينِية العربية لا تحمل الطابع التكاملي الموظف للميزات النسبية لدى كل دولة، حيث أن الناظر في اقتصادات دولِنا فإن حصة المواد الأولية من مجموع الصادرات العربية تتجاوز 75 % مما يشير إلى إهدار مصادر كبيرة لإقامة سلاسل قيمة صناعية تَزيد من قيمة مواردنا الطبيعية.

وأكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن فتحي الجغبير لـ"الغد" أن انضمام المغرب إلى مبادرة الشراكة الصناعية تعد "إضافة نوعية لهذا التكامل الفريد بين دول المنطقة"، وانه سيلعب دورا مهما في نمو وتوسع نطاق هذه الشراكة، نظراً لما تتمتع به المغرب من قدرات صناعية متقدمة، في العديد من الصناعات مثل صناعات السيارات، والطاقة المتجددة، والمنسوجات، والأدوية، والفوسفات، والتعدين، والصناعات الغذائية، فضلا عن ذلك تتوفر المغرب على قاعدة قوية من المواهب والكفاءات والموارد البشرية، والبنية التحتية المتطورة، إلى جانب موقعها الجغرافي وشراكاتها المميزة مع دول عدة حول العالم وذلك كله سينعكس بصورة إيجابية على المبادرة.

وأوضح الجغبير أن من شأن توسع المبادرة أن يسهم في رفع مستويات التكامل والتشاركية في العديد من المجالات، ما سيضمن زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة بين الدول الأعضاء، خصوصاً التي تعتمد على تكاملية الموارد، حيث تمتلك كل دولة الموارد الطبيعية أو الميزات التنافسية التي تعزز من جدوى الاستفادة من الفرص المتاحة، إضافة إلى تشابه العوامل الاقتصادية بين الدول ما يرفع من الآثار الإيجابية المتوقعة للمشاريع المنفذة على مستوى الاقتصاد الداخلي للبلدان الأعضاء.

ولفت الجغبير إلى أن الشراكة التكاملية سوف تسهم لا محالة في تعزيز مستويات الأمن الاقتصادي الأردني، من خلال رفع القدرات الإنتاجية والتنافسية والتمكين الاقتصادي والسياسي المشترك وتوفير مشاريع استثماريه كبرى، بالتالي تعزيز مستوى الأمن الغذائي والصحي، وتحسين سلاسل القيمة والإمداد، مما سيخلق قيمة مضافة ستنعكس على الاقتصاد الأردني بأكمله مستقبلاً.

كما ستعمل هذه الشراكة، بحسب الجغبير، على توفير مستويات رفيعة من التكامل والتشاركية في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين الاقتصادات العربية، وأيضاً الحد من التحديات والقضايا الاقتصادية والاجتماعية، وأهمها معدلات البطالة المرتفعة من خلال توفير العديد من فرص العمل على إثر التوسع في الإنتاج والمشاريع التنموية التي ستنفذ ضمن إطار هذا التكامل.

من جهته، اعتبر رئيس جمعية مستثمري شرق عمان إياد أبو حلتم أن انضمام المغرب لمبادرة الشراكة الصناعية سيكسبها زخما كبيرا لما تمثله المغرب من قوة اقتصادية في القارة الأفريقية عدا عن المزايا الصناعية التي تتوفر لديها حيث تعد موقعا مهما لتصنيع السيارات وتصديرها إلى أوروبا، إضافة إلى أنها من اللاعبين الصناعيين المعروفين عالميا في صناعة مكونات الطائرات، وتميزها بالعديد من الصناعات الثقيلة، مما سينعكس ذلك بصورة إيجابية في تحقيق التكامل الصناعي بين دول المبادرة فضلا عن إتاحة خيارات وأسواق جديدة أمام انسياب السلع وصادرات الدول المنضوية في المبادرة لا سيما إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية.

ويرى أبو حلتم أن أهمية هذه المبادرة تكمن في تنوع عناصر التكامل بين دول المبادرة التي تتمتع بها البلدان الخمس وهذه العناصر هي الموارد البشرية، والموارد المالية (رأس المال، إضافة إلى الموارد الطبيعية، وتوفر البنية التحتية ، مشيرا إلى أن ذلك يتضح بنوعية المشاريع التي اطلقتها هذه الدول.

وبين أبو حلتم أن تجويد الشراكة الصناعية والاستفادة منها تستدعي أن يكون هنالك توجه لتوحيد قوانين المواصفات والمقاييس بين البلدان الخمس، إضافة إلى توحيد الإجراءات والتشريعات المتعلقة بتنظيم المشاريع القائمة، علاوة على ضرورة أن يتم حصر الاستثمارات في الميزة التنافسية لكل دولة، وإنشاء سوق خماسية مشتركة بين هذه الدول بما يؤدي في النهاية إلى تعظيم الفائدة الاقتصادية من هذه المبادرة وتحقيق الغايات المرجوة.

إلى ذلك أكد ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الاردن فادي الأطرش لـ"الغد" أن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تعزز من إمكانية اعتماد هذه الدول على الذات في مختلف صناعاتها لا سيما الدوائية التي تعد من الصناعات المهمة والإستراتيجية التي تسعى كافة الدول إلى تطويرها والارتقاء بها، لما لها من دور في تحقيق الأمن الصحي في أوقات الأزمة والكوارث عدا عن أهميتها الاقتصادية، فضلا عن تعزيز التكامل الاقتصادي بين هذه الدول في قطاع الأدوية، وإفساح المجال أمام زيادة الاستثمار بين هذه الدول وتدشين المزيد من المشاريع المشتركة التي تعود بالنفع على اقتصادات دول المبادرة.

وبين الأطرش أن الشراكة بين دول المبادرة في قطاع الأودية قد انطلقت فعليا منذ العام الماضي حيث تم إبرام عدد من الشراكات والاتفاقيات بين شركات الادوية الاردنية والإماراتية والبحرينية والمصرية، موضحا بأن انضمام المغرب لمبادرة الشراكة سيكون له انعكاس ايجابي على هذه المبادرة حيث يعد المغرب من الاسواق الكبيرة في المنطقة العربية وكذلك في القارة الافريقية التي لديها خبرة وتواصل مع الدول الناطقة بالفرنسية (الفرانكفونية) مما قد يساعد في وصول الصادرات الدوائية إلى المزيد من الاسواق بما فيها الدول الفرانكفونية.

ويشار إلى ان قيمة المشاريع المشتركة المبرمة في قطاع الادوية بين شركات الادوية الاماراتية والبحرينية وشركات الادوية الاردنية والتي تم التوصل اليها العام الماضي تبلغ نحو 240 مليون دولار.

ولفت الأطرش إلى أن لهذه المبادرة آثارا إيجابية على قطاع الأدوية المحلي حيث ستساهم في توليد المزيد من فرص العمل اضافة إلى مساعدة شركات ومصانع الأدوية على التوسع إلى جانب إمكانية زيادة حجم صادراتها إلى أسواق الدول المنخرطة في مبادرة الشراكة، حيث أن الصادرات الدوائية الأردنية لهذه الدول متواضعة مقارنة مع صادراتها إلى أسواق أخرى.

وشدد الأطرش على أن الصناعات الدوائية في الأردن تتوفر على مزايا عدة قد تشكل نقطة قوة للاستفادة من مبادرة الشراكة، ومن هذه المزايا التقدم في مجال تطوير وأبحاث الأدوية، إضافة إلى تنوع الأشكال الصيدلانية المتطورة والمبتكرة، فضلا عن تنوع منتجات الأدوية الأردنية.

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