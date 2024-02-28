انطلاق أعمال قمة العرب للطيران اليوم في رأس الخيمة

عمان -الغد- تنطلق اليوم الاربعاء فعاليات قمة العرب للطيران 2024، الحدث الأبرز في قطاع الطيران والسياحة الإقليمي، في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة، وتستمر على مدار يومين في سلسلة من جلسات الحوار والفعاليات الرئيسية. وينعقد الحدث بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة تحت شعار «استشراف مستقبل السفر».

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وتشمل أجندة القمة مجموعة من الكلمات الرئيسية وجلسات الحوار التفاعلية لعدد من أهم رواد القطاع وكوكبة من صناع القرار حول مستقبل قطاع الطيران . و تستضيف القمة في يومها الأول سلسلة من الجلسات الرئيسية حول مجموعة متنوعة من المواضيع. كما سيشهد الحدث جلستين تسلطان الضوء على النمو الحيوي الذي يسجله قطاع الطيران العربي.



كما تقدم قمة العرب للطيران 2024 سلسلة من ورش العمل الاحترافية ، وتشهد القمة كذلك انعقاد النسخة الأولى من «منتدى الشباب العربي للطيران والسفر».



وتتضمن قائمة أبرز الحاضرين في القمة جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة؛ وعبد الوهاب تفاحة، الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي؛ وراكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة؛ وكامل العوضي، نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. علاوةً على ذلك، سيقدم نخبة من رواد القطاع من بينهم عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»؛ وتيرو تاسكيلا، الرئيس التنفيذي لشركة «بيوند إيرلاينز»، رؤى قيمة حول التوجّهات المبتكرة التي تحدد مستقبل النمو والاستثمارات في القطاع.



وتحظى القمة التي تُقام بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في رأس الخيمة، بدعم عددٍ من الشركاء العالميين في قطاع الطيران، بما في ذلك «إيرباص»، و»سي إف إم»، و»كولينز إيروسبيس»، و»بيوند إيرلاينز»، و»أكاديمية T3 للطيران»، وآخرون.