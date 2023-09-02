انطلاق أعمال لجنة المسؤولية المجتمعية والاستدامة في جمعية البنوك

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في خطوة استراتيجية، أعلنت جمعية البنوك في الأردن عن تشكيل لجنة المسؤولية المجتمعية والاستدامة، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات مجلس إدارة الجمعية خلال اجتماعه المنعقد في شهر آب 2023 الذي أكد فيه على ضرورة وجود لجنة مختصة بالمسؤولية المجتمعية والاستدامة في الجمعية بهدف تعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية وتوجيهها نحو الأولويات والرؤى الوطنية والشكل الذي يعظم من الأثر الناجم عنها.وأشار بيان صادر عن الجمعية بعد الاجتماع الأول للجنة عن الإعلان الرسمي عن إطلاق أعمال لجنة المسؤولية المجتمعية والاستدامة. وأوضح البيان أن الاجتماع الأول استهدف مناقشة عدد من المواضيع المهمة المدرجة على أجندة اجتماع اللجنة، ومنها مناقشة الأهداف والدور والمهام التي ستتولاها اللجنة، والتعريف بالأسس والآليات المعتمدة بخصوص مساهمات البنوك في المبادرات الجماعية التي يتم إطلاقها.كما تم خلال الاجتماع التوافق على وضع سياسة خاصة للمسؤولية المجتمعية بحيث تتضمن تلك الأسس المجالات والطاعات المستهدفة، وبالشكل الذي يساهم في تعظيم الأثر الناجم عنها.كما تم خلال الاجتماع انتخاب رئيس للجنة ونائب للرئيس. وناقش الاجتماع أيضا بعض التصورات والأفكار المتعلقة ببعض المبادرات المطروحة حاليا على اللجنة، وتم التوافق على صياغتها ضمن ورقة مفاهيمية توضح كافة التفاصيل الخاصّة بها ليتم مناقشتها خلال الاجتماع التالي للجنة.وفي ختام الاجتماع، أعلن الدكتور ماهر المحروق مدير عام جمعية البنوك عن انطلاق أعمال اللجنة رسميا في الجمعية، وبما يساهم في تعزيز دور البنوك في تحقيق الاستدامة والمسؤولية المجتمعية. كما أضاف المحروق أن اللجنة ستشكل منصة للتنسيق بين البنوك الأعضاء في مجلس الإدارة، وستعمل على تقديم مبادرات تعزز من دور البنوك في خدمة المجتمع.يشار في هذا الصدد أن هذه اللجنة تعتبر اللجنة الدائمة العاشرة في جمعية البنوك، وهي تضم في عضويتها ممثلين عن تسع بنوك من مسؤولي دوائر الاتصال المؤسسي والتسويق والاستدامة في البنوك وهم؛ طارق الحاج حسن من البنك العربي رئيساً للجنة، وغدير البريشي من بنك الاسكان للتجارة والتمويل نائباً للرئيس. إضافة لعضوية لارين أبو السمن من البنك الأردني الكويتي، ورند زعيتر من بنك الاتحاد، وباسمة الحرتاني من بنك الأردن، وتولين بارطو من كابيتال بنك، وبسام أبو غزالة من البنك الإسلامي الأردني، ورشا شاكر من البنك التجاري الأردني، وخلدون ربابعة من البنك العقاري المصري العربي.