 
السبت 15 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

انطلاق الدورة 16 لتحدي تطبيقات ألعاب الموبايل

الألعاب الإلكترونية-( الغد)
الألعاب الإلكترونية-( الغد)
عمان- في الوقت الذي تشهد فيه صناعة الألعاب الإلكترونية في الأردن طفرة وإقبالا من الشباب لتعلم هذه الصناعة التي تقدر إيراداتها العالمية بنحو 200 مليار دولار، انطلقت، قبل أيام، فعاليات الدورة السادسة عشرة من تحدي تطبيقات ألعاب الموبايل، وهي من مبادرات صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.اضافة اعلان
وقال الشريك الإداري والتقني لمختبر الألعاب الإلكترونية نور خريس، أمس "إن التحدي الذي يهدف بخطوطه العامة الى تحفيز طلاب المدارس وتأهيلهم لدخول هذه الصناعة الواعدة، بدأ بمرحلته الأولى، وهي المرحلة التعريفية والتوعوية من إقليم الجنوب في معان".
وبين أن المرحلة الأولى من التحدي، وهي المرحلة التعريفية بصناعة الألعاب الإلكترونية تنقسم الى ثلاثة أجزاء رئيسية في أقاليم المملكة الثلاثة؛ إذ انعقدت يوم الثامن من الشهر الحالي لمدارس إقليم الجنوب في محافظة معان في جامعة الحسين بن طلال، ليجري التحضير لعقدها لمدارس إقليم الشمال في جامعة العلوم والتكنولوجيا بعد غد، فيما ستنظم لإقليم الوسط في العاصمة عمان في الجامعة الأردنية يوم 22 من الشهر الحالي. وقال "هذه المرحلة تتضمن تقديم معلومات عامة تعريفية عن صناعة الألعاب الالكترونية، أضيفت إليها، العام الحالي، ولأول مرة، معلومات وتعريف بصناعة الرياضات الإلكترونية، كما يقدم فيها محتوى يعنى بالتفكير الإبداعي والذكاء الاصطناعي وتطويعه في صناعة الألعاب، وأساسيات صناعة الألعاب وبرمجتها وكتابة القصة والرسوم التوضيحية لها".
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