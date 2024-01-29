انطلاق فعاليات ملتقى التكامل الاقتصادي الاردني - العراقي

بدأت في العاصمة العراقية بغداد فعاليات الملتقى الاقتصادي العراقي الاردني تحت شعار( تكامل) ويستمر لمدة يومين بمشاركة واسعة من فعاليات اقتصادية ورجال أعمال من كلا البلدين.

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وقال رئيس الوفد الأردني المشارك بالمنتدى رائد حماده ان المنتدى يعقد برعاية وزير التجارة العراقي أثير الغريري يشكل فرص مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين وبما يحقق مصالحهما المشتركة، مشيدا بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني الرامية لإقامة تكامل اقتصادي بين المملكة والعراق الشقيق.



وبين حماده في بيان صحفي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين دون مستوى الطموح والامكانات المتاحة في كلا البلدين في ظل متانة العلاقات على مختلف الاصعدة والقرب الجغرافي مؤكدا اهمية العمل المشتركة لزيادة التبادل التجاري وتجاوز أية عقبات تحول دون ذلك.



واشار الى أن هنالك جهودا كبيرة تبذل على مستوى حكومتي البلدين لتذليل العقبات وتنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين بالاضافة الى الجهود التي يقوم بها القطاع الخاص ممثلا بالغرفة التجارية والصناعية في اقامة شراكات وتبادل الزيالات في سبيل السعي الى تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.



وبين حماده الى وجود الكثير من فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين بخاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والتعدين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والتعليم المهني والسياحة مؤكدا اهمية المدنية الاقتصادية المشتركة التي يجري العمل على تنفيذها في تحقيق التكامل وجذب الاستثمارات وتوفر فرص العمل لابناء البلدين الشقيقين.



وعبر حماده عن أمله بأن يسهم الملتقى في دعم وتطوير علاقات البلدين التجارية وإقامة المشاريع المشتركة مؤكدا أن القطاع الخاص الأردني ينظر الى الجار الشقيق العراق كشريك استراتيجي هام على مختلف المستويات الاقتصادية وبما يخدم المصالح المشتركة.



بدوره، أكد وكيل وزارة التجارة للشؤون الاقتصادية العراقية غسان فرحان حميد أن ملتقى التكامل الاقتصادي الذي يعقد بين القطاعين العام والخاص في العراق والاردن فرصة حقيقية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ومعالجة معوقات التعاون والتكامل وصو لا لزيادة في حجم التبادل التجاري بينهما.



وأشار حميد الى ان" تحقيق التكامل و التعاون الاقتصادي مع الأردن يأتي في اطار توجه حكومي لبلاده للانفتاح على دول الجوار واقامة شراكات حقيقية تسهم في ز يادة حجم التبادل التجار ي والاقتصادي والمالي والمصرفي بين البلدين".



من جانبها قالت رؤى عربيات من شركة 020 منظمة الملتقى بأن" هذا اللقاء يعد خطوة مهمة للانفتاح على الاقتصاد العراقي العائد بقوة بسبب مايمتلكه من مكونات كثيرة ومتعددة.