الإثنين 27 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تنفيذ وتطوير المدينة الاقتصادية سيكون على ثلاث مراحل

اهتمام دولي بالمدينة المشتركة مع العراق يعيد طرح عطاء استقطاب مطور للمشروع

الأردن والعراق
الأردن والعراق

عمان- قال رئيس مجلس إدارة الشركة العراقية الأردنية للصناعة ينال البرماوي إن "الشركة أعادت طرح عطاء دولي للمرة الثانية أمس لاستقطاب مطور لمشروع إقامة المدينة الاقتصادية المشتركة بين الأردن والعراق".
وبين البرماوي أن إعادة طرح العطاء للمرة الثانية كان نتيجة بما أبدته شركات دولية من اهتمام بمشروع إقامة المدينة الاقتصادية المشتركة بين الأردن والعراق خلال الفترة الماضية.
وكانت الشركة طرحت عطاء استقطاب المطور الدولي للمشروع في المرة الاولى بتاريخ (2023/5/30) وانتهت مدة إيداع العروض منتصف آب (اغسطس) الماضي وتقدم وقتها للعطاء 5 شركات عربية ودولية وصناديق دولية.
والمنطقة الاقتصادية المشتركة التي تم الإعلان عن إقامتها نهاية العام 2018 تقع على الحدود بين البلدين بمساحة تقدر بحوالي 22 ألف دونم مناصفة بين البلدين.
وإنشاء المدينة يأتي في إطار تحقيق تكامل اقتصادي أردني عراقي في العديد من المجالات خاصة في القطاعات الصناعية والتجارية وستتيح بعد إنجازها الاستفادة من المنتجات والصناعات التي سيتم استحداثها داخل المنطقة من إعفاءات ومزايا موجودة لدى البلدين، بحسب تصريحات حكومية سابقة.
وحددت الشركة اخر موعد لايداع العروض بعد شرائها عند الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق (2024/1/3) (وحسب التوقيت المحلي للعاصمة العراقية بغداد) وذلك في مقر الشركة في بغداد على العنوان التالي فيما يبلغ  سعر ثمن نسخة المناقصة (100) دولار أميركي غير مستردة.  
وتظهر الوثيقة أنه يمكن للمتقدم الحصول على نسخة وثيقة العطاء اعتبار من صباح اليوم الإثنين حتى الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ( 2023/12/12 ) فيما ستكون نسخ العطاء متاحة خلال تلك الفترة بالأردن في مقر وزارة الصناعة والتجارة والتموين بقسم العطاءات، وفي العراق في مقر الشركة الكائن في العاصمة بغداد.
وبين البروماي  لـ"الغد" أن الشركة حريصة على إتاحة الفرصة للشركات الراغبة في تنفيذ هذا المشروع الحيوي لدخول هذا العطاء وتقديم عروضها"مؤكدا أهمية المدينة التي ستشكل فرصة لبناء تكامل اقتصادي أردني عراقي في العديد من المجالات.
وأوضح البرماوي ان تنفيذ وتطوير المدينة الاقتصادية سيكون على ثلاث مراحل؛ الأولى على مساحة 10 ملايين متر مربع، والثانية بمساحة 6 ملايين متر مربع، والثالثة بمساحة 6 ملايين متر مربع.
ودعا البروماي جميع الشركات العالمية المختصة والمؤهلة في مجال تطوير المدن الاقتصادية والمدن الصناعية والمناطق التنموية والمناطق الحرة للمشاركة بالعطاء.
وبحسب وثيقة العطاء، فإن العمل المطلوب من المطور صاحب العرض الفائز إعداد الدراسات والتصاميم والمخططات الهندسية، وتطوير وتمويل وتنفيذ وإدارة واستثمار وترويج وتشغيل المدينة الاقتصادية، وإدامة وصيانة عناصرها ومرافقها.
 وبحسب وثيقة العطاء تشمل مكونات المدينة الاقتصادية العديد من المقترحات، تتمثل في المكون الصناعي بهدف إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في المشاريع الصناعية المختلفة، إضافة الى المكون التجاري، بهدف إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في المشاريع التجارية المختلفة.
كما تشمل المقترحات أيضا، المكون اللوجستي بهدف إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في مشاريع التخزين المختلفة، إضافة الى المكون المالي والأعمال والصحي، بهدف إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في مشاريع تقديم الخدمات المالية وخدمات الأعمال المساندة والتعليمية والصحية.
وتتمثل مقترحات المدينة، كذلك، في المكون السكني، إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في المشاريع الخدمات السكنية والتجارية المختلفة ومكون النقل، بهدف إيجاد مساحات أراض مطورة لإقامة المباني الإدارية اللازمة لخدمات المباني المختلفة، إضافة الى مكون الخدمات التي تشمل الساحات الخضراء والشوارع والأرصفة.
وحددت الشركة العديد من الشروط الواجب توافرها للشركات التي ترغب في دخول العطاء، وفي مقدمتها وثيقة تثبت أنه كيان قانون مسجل/ مؤسس على النحو الواجب بموجب قوانين البلد المشارك بالعطاء ولديه جميع الصلاحيات القانونية المطلوبة وصلاحية الدخول في المشاركة في مثل هذه العطاءات، إضافة إلى وثيقة تثبت أنه يمتلك القدرة المالية والفنية على تطوير وتنفيذ وإدارة وتشغيل وترويج وتسويق وصيانة وإدامة المدينة الاقتصادية.
كما يشترط أيضا، أن يكون لديها الوثائق والأوراق الرسمية المعتمدة والسارية المفعول، على سبيل المثال لا الحصر (سجل تجاري يشمل وصف الغايات لتنفيذ وتطوير مدن اقتصادية أو مدن صناعية أو مناطق تنموية وإجازة ورخصة مهن لأعمال مماثلة).
وتأسست الشركة الأردنية العراقية للصناعة العام 1980 برأسمال 20 مليون دینار مناصفة بین البلدین، وتهدف إلى تسویق الإنتاج وتملك الأموال المنقولة وغیر المنقولة واستثمار الأوراق المالیة واستثمار أموال الشركة في المجالات الاقتصادیة والصناعیة والخدمات الفنیة والاستشاریة ودراسات الجدوى الاقتصادیة واقتراض الأموال اللازمة لها من البنوك.

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