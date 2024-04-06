السبت 06 نيسان 2024
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بحث متابعة تنفيذ مشروع مصنع تجميد الخضار والأسماك

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وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ونقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة

بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ونقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة، اليوم السبت، متابعة تنفيذ مشروع مصنع تجميد الخضار والأسماك.

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وقال الحنيفات إن دعم مشروع مصنع تجميد الأسماك والخضار يأتي ضمن توجهات الحكومة لتنفيذ الرؤية الملكية في تعزيز القطاع الزراعي، خصوصاً في مجالات التصنيع الزراعي ضمن مشروع تحفيز الصناعات الزراعية، وإن الوزارة ستعمل على دعم مزارعي ومربي الأسماك كمورّدين للمصنع، وتوفير الحماية للكميات المنتجة من المشروع.


وأشار إلى أهمية المشروع في تخفيض فاتورة الاستيراد من هذه الأصناف، ومساهمته في إيجاد فرص عمل دائمة وموسمية، وزيادة الإنتاج المحلي بما يعزز من الأمن الغذائي، مؤكداً سرعة الوزارة في متابعة إنهاء عطاء إحالة معدات المصنع وتوريدها مباشرة لضمان بدء العمل الفعلي، بالتعاون مع جمعية مربي الأسماك.


بدوره، قال أبو نقطة إن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جدكو"، أنهت إجراءات استقطاب عروض عطاء توريد معدات المصنع و إحالته على شركة أردنية ورفعها لوزارة الزراعة لإتمام الإجراءات الإدارية حسب الأنظمة المعمول بها، مشيراً إلى طلب النقابة تحمل وزارة الزراعة تكلفة تركيب مولد كهرباء لمشروع المصنع عبر مشروع تحفيز الصناعات الزراعية.


وعرض لمراحل العمل المنجزة في المشروع، مشيرا إلى توقيع اتفاقية تأجير مبنى المصنع على مساحة 650 مترا مربعا في مدينة الحسن الصناعية/إربد بتكلفة تقريبية تبلغ 12 ألف دينار سنوياً تتحمل وزارة الزراعة قيمتها لأول 5 سنوات.


يشار إلى أن شركة رواد الأردن للاستثمار الزراعي المملوكة للنقابة وقعت مع وزارة الزراعة في تشرين الأول الماضي اتفاقية لتمويل إنشاء مصنع تجهيز الأسماك ومصنع تقطيع وتجميد الخضار بقيمة 200 ألف دينار ضمن مشروع تحفيز الصناعات الزراعية.

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