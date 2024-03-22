بدء التسجيل للموسم الثالث من "حمايتك"

إبراهيم المبيضين

اضافة اعلان

عمان– قال مدير البرامج في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية "إنتاج" زياد المصري أمس إن "الجمعية بالتعاون مع شركائها فتحت باب التسجيل للانضمام إلى الموسم الثالث لحاضنة الأعمال المتخصصة في الأمن السيبراني والتي تحمل اسم"حماية تيك".ودعت جمعية "إنتاج" الرياديين والشركات الناشئة العاملة في مجال الأمن السيبراني للانضمام إلى الحاضنة في مدة أقصاها نهاية آذار (مارس) الحالي، مبينا أن المجال مفتوح للاستفادة من الحاضنة لأفكار في مجال الأمن السيبراني أو منتج أولي في هذا المجال دون أن يكون تسجيل الشركة شرطا في التقدم.وبين المصري أنه بعد إقفال باب التسجيل للشركات المتخصّصة في الأمن السيبراني سيجري فلترة الطلبات المتقدمة واختيار الأفكار والشركات المؤهلة منها للاستفادة من برنامج تسريع الأعمال التابع لحاضنة "حمايتك" وفقا لمعايير موحدة، ومن ثم البدء بتنفيذ البرنامج بداية الربع الثاني من العام الحالي.وأشار إلى أن أسس اختيار شركات حاضنة " حماية تيك" تتضمن معايير صارمة موحدة لضمان اختيار شركات ناشئة قابلة للتطوير تقوم على التنافسية والابتكار، والتي ستكون جاهزة للاستثمار بعد انتهاء فترة الاحتضان.وقال المصري "النسخة الثالثة من برنامج "حمايتك" لتسريع الأعمال تستهدف اختيار حوالي أفكار أو شركات ناشئة متخصصة في مجال الأمن السيبراني للاستفادة من مزايا هذا البرنامج الذي يهدف إلى تقديم الإرشاد والتوجيه والدعم لتحويل الأفكار أو الشركات الناشئة إلى شركات قادرة على النمو والتوسع والمساهمة في الاقتصاد ودعم مفهوم الأمن السيبراني الذي يعد واحدا من المحاور الأساسية للتحول الرقمي في المملكة".