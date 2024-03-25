بدء المرحلة الثانية من خطة الرقابة على الأسواق

طارق الدعجة

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عمان- تبدأ وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم الثلاثاء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرقابة على الأسواق بهدف ضمان توفر جميع السلع الأساسية والغذائية في السوق المحلي عند مستويات أسعار متوازنة، بحسب خطة الوزارة المعلنة.وبحسب محاور الخطة التي تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك سيتم تشديد الرقابة على المطاعم ومحال النوفوتيه والأحذية، للتأكد من إعلان أسعارها والالتزام بالأسعار المعلنة، وتعليمات التنزيلات والعروض.كما سيتم تكثيف الرقابة خلال هذه الفترة على المنتجات التي يزداد الطلب عليها خصوصا محال بيع المفروشات والسجاد والموكيت، ومحال بيع الحلويات والتشديد على ضرورة بيان الأوزان على الحلويات المعبأة ضمن عبوات، وكذلك إعلان السعر، والتقيد بالبيع حسب السعر المعلن بالإضافة إلى محال الألبسة من حيث إعلان الأسعار والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة.كما تتضمن الخطة استمرار حملات التوعية للمواطنين ودعوتهم إلى ضرورة التواصل مع الوزارة في حال رصد أي مخالفات عبر الاتصال الهاتفي على الخط الساخن 5661176/60 وهواتف المحافظات وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية، منصة بخدمتكم الإلكترونية وموقع الوزارة الإلكتروني وصفحة الوزارة على الفيس بوك وذلك للعمل على معالجتها ضمن خطة عمل تغطي الفترتين الصباحية والمسائية.يشار إلى أن وزارة "الصناعة" نفذت من خلال فرق الرقابة خلال الفترة الماضي قبيل وخلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل ما مجموعه 116 جولة رقابية تمت خلالها زيارة 2164 منشأة، حيث تم تحرير 89 مخالفة؛ ليصل إجمالي المنشآت التي تمت زيارتها منذ بداية العام أكثر من 19 ألف منشأة تم خلالها تحرير قرابة 1023 مخالفة، فيما استقبلت الوزارة 414 شكوى وتم التعامل معها.ورصدت الوزارة خلال المرحلة الاولى من خطة الرقابة على الأسواق ارتفاع 11 سلعة، أبرزها اللحوم، على النحو التالي: الخروف البلدي 2 %، العجل البلدي 4 %، الجدي البلدي 5 %، خروف دبي 4 %، لحم عجل فاكيوم برازيلي 7 %، العجل الإفريقي 6 % والعجل الهندي 10 %، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار صنفين من الخضراوات هما الباذنجان الكلاسيكي بنسبة 45 % والباذنجان العجمي بنسبة 17 %.كما رصدت انخفاض أسعار 26 سلعة، أبرزها، الأرز متوسط الحبة بنسب تتراوح ما بين 4-15 %، وبمتوسط انخفاض بلغ 9 %، والسكر بنسب من 2-3 %، وعدة أصناف من زيت دوار الشمس بنسب تتراوح ما بين 3-10 % وبمتوسط انخفاض بلغ 6 %، وصنفان من السمن بنسبة 4 -5 %، وبيض المائدة بنسبة 2 %، وعدة أصناف من الخضراوات، منها الثوم المحلي بنسبة 15 % والمستورد بنسبة 4 % والبندورة بنسبة 12 % والخيار بنسبة 14 % والبطاطا بنسبة 4 % والليمون المستورد بنسبة 42 %، والليمون المحلي بنسبة 3 % والقرنبيط (الزهرة) بنسبة 13 % والفلفل الحار بنسبة 5 % والموز المستورد بنسبة 10 % فيما استقرت أسعار 50 سلعة أبرزها، منتجات الألبان والحليب وأغلب الزيوت النباتية والأرز طويل ومتوسط الحبة.وكان المحور الأول من الخطة الرقابة قد ركز على قطاعات واسعة منها محال بيع الخضار والفواكه، المخابز، محال بيع اللحوم والدواجن وكذلك أسعار مادة القطايف والحلويات الرمضانية وأسعار السلع الأساسية الغذائية التي يزاد الطلب عليها عادة خلال الشهر الفضيل.وجدَّد رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة خلال تفقده أول من أمس أسواق المؤسَّستين الإستهلاكيَّتين المدنيَّة والعسكريَّة في عين غزال وطارق تأكيده أنَّ مخزون الأردن الإستراتيجي من السِّلع الأساسيَّة آمن ويكفي لمدد زمنيَّة طويلة، وذلك في ضوء الإجراءات التي اتَّخذتها الحكومة لتأمين هذا المخزون، وضمان استمرار سير حركة شحن البضائع والسِّلع بوتيرة منتظمة.