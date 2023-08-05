السبت 05 آب 2023
النسخة المطبوعة

بدء بيع غاز الريشة المضغوط بنهاية أيلول

حقل الريشة -(ارشيفية)
حقل الريشة -(ارشيفية)
عمان- قدر مدير عام شركة البترول الوطنية م. محمد الخصاونة بيع أولى شحنات الغاز المضغوط من محطة حقل الريشة الغازي في نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل.
وبين الخصاونة لـ"الغد" أن أولى معدات المحطة التي تنفذها الشركة في موقع حقل الريشة وصلت والعمل جار حاليا على تركيبها تمهيدا لبدء الإنتاج بمعدل 4 ملايين قدم مكعبة يوميا، تباع في المرحلة الأولى للقطاع الصناعي.اضافة اعلان
وقال الخصاونة: "معدل الإنتاج اليومي سيزيد تدريجيا اعتبارا من العام المقبل وفقا لقدرة البنية التحتية ومعدلات الطلب".
وأشار إلى أن هذه الصناعة جديدة وتتم لأول مرة في الأردن، فيما تحقق تقنية الغاز المضغوط وفرا يصل إلى 50 %، على الصناعات مقارنة بسعر الديزل.
ووقعت الشركة اتفاقيات مع أربع شركات محلية (الشركة الوطنية لصناعة الكلورين وشركة الأردن للغاز المسال وشركة المناصير وشركة يونيغاز) لبيع الغاز الطبيعي من الحقل، لتقوم هذه الشركات بتحويل الغاز إلى غاز مضغوط أو مسال ونقله بواسطة الصهاريج المخصصة لذلك لنقاط الاستهلاك. 
وبحسب تصريحات سابقة لوزير الطاقة والثروة المعدنية د.صالح الخرابشة، فإن مشروع الغاز المضغوط يهدف إلى زيادة استخدام الغاز الطبيعي للصناعات، خاصة وأن قدرة حقل غاز الريشة تزيد على احتياجات محطة الريشة لتوليد الكهرباء، وسيتم استخدام الكميات الفائضة في هذا المشروع.
وبين في ذلك الوقت، أن مشروع الغاز المضغوط هو واحد من ثلاثة مشاريع لإنتاج الغاز الطبيعي المضغوط المرتقبة في منطقة الريشة، وسيتم نقل إنتاج هذه المشاريع لاستخدامها في الصناعات كمصدر للوقود .
أما بالنسبة لحفر الآبار في حقل الريشة، فأكد الخصاونة أن العمل جار وفقا للخطة التي حددتها الشركة متوقعا أن يتم حفر 3 آبار جديدة حتى نهاية العام الحالي.
وتهدف خطة الشركة للأعوام (2030-2020)،  إلى زيادة القدرة الإنتاجية من الحقل وصولا إلى 200 مليون قدم مكعبة يومياً في العام 2030، إذ تضمنت الخطة برنامج حفر (70-55) بئرا جديدة خلال هذه الفترة والقيام بتنفيذ دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية، بهدف تحديد مواقع الحفر وتحديد قيم الاحتياطي الغازي في الحقل.
كما تستهدف الشركة تسريع برنامج حفر الآبار ليتم تنفيذ ذلك خلال السنوات الخمس المقبلة، على أن يتم اتخاذ إجراءات تعزز قدرات الحفر من دون الاعتماد بشكل كلي على حفاراتها ووفق آلية تشمل التعاقد مع شركات خدمات حفر عالمية، لتنفيذ حفر عشر آبار على أساس تسليم مفتاح ومن المتوقع، أن يتم البدء في عمليات الحفر في نهاية العام الحالي أو الربع الأول من العام 2024. 
وتشير آخر الأرقام الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية بهذا الشأن، إلى أن مجموع الإنتاج المحلي من النفط والغاز خلال الفترة من 2021-2017 بلغ نحو 562 ألف طن مكافئ نفط وغاز، وفقا لبيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
مؤشر "البورصة" ينخفض 0.18 %

"البورصة" ترتفع %0.07 في أسبوع 04 آب 2023

البطالة

دروس لتحسين خلق فرص العمل 04 آب 2023

1681385832900

الذهب يتجه لخسارة أسبوعية 04 آب 2023

11-4-1536x864

النفط يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس 04 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
العلم الأردني

3365 شركة مسجلة بالمملكة في 7 أشهر

منذ 26 دقيقة
العاصمة عمان

مؤشرات الاقتصاد الوطني الكلية تظهر تصاعدا في معدلاتها منذ بداية 2023

منذ 26 دقيقة
تطبيق كليك

8.9 مليار دينار قيمة مدفوعات الأردنيين الفورية الرقمية

منذ 26 دقيقة
حاويات جاثمة في ميناء الحاويات في العقبة-ارشيفية

الصادرات الأردنية.. ما المطلوب لتعزيز رحلة نموها؟

منذ 33 دقيقة
Untitled-1

ماذا يعني شمول المدن التنموية بمشروع تحفيز الصناعات الزراعية؟

04 آب 2023
النواب يقر الحبس والغرامة لمن يروج للأعمال الإباحية والجنسية عبر الانترنت

%20 زيادة استهلاك الإنترنت في المملكة

04 آب 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

توريط الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

"الفهلوة" واستعراض "الفضائل"!

موفق ملكاوي |اليوم
سلامة الدرعاوي

نتائج الشركات نصف السنوية

سلامة الدرعاوي |اليوم

تصاعد التجارة الإلكترونية: تأثيرها على التجارة التقليدية

رعد التل |اليوم

اقتصاد الأسمدة وفرص الريادة

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
‏نموذج الهيكل الداخلي ثلاثي الأبعاد بحجم الإنسان لـ"تيرمينيتور"، ستوديوهات يونيفرسال، أوساكا، اليابان – (المصدر)

البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية‏

ترجمات |منذ 26 دقيقة
1691061879957932400

تجريم التضامن مع فلسطين يتصاعد في أوروبا

ترجمات |04 آب 2023
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات |02 آب 2023
‏بنيامين نتنياهو يخاطب اجتماعًا مشتركًا للكونغرس الأميركي في واشنطن العاصمة، 2015 – (المصدر)

‏قطع المساعدات الأميركية عن إسرائيل لن يعالج العلة ‏الأساسية

ترجمات |01 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات |30 تموز 2023
 