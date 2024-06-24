 
الإثنين 24 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بدء تطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن بداية الشهر المقبل

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن - (أرشيفية)
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن - (أرشيفية)

تبدأ هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بتطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن في بداية تموز المقبل على بعض القطاعات، وصولا إلى القطاعات كافة مع نهاية العام الحالي بما فيها القطاع المنزلي.

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وتقسم التعرفة الجديدة اليوم إلى ثلاث فترات زمنية (الذروة، والذروة الجزئية، وخارج أوقات الذروة)، والتي تشمل قطاع شحن المركبات الكهربائية، والاتصالات، والصناعات المتوسطة، والاستخراجية.


وحددت أسعار الكهرباء وقت الذروة من الساعة 17:00 إلى 23:00 كما يلي: الصناعي المتوسط 88 فلسا لكل كيلو واط ساعة، ضخ المياه 120 فلسا، شحن المركبات/المنزلي 150 فلسا، وشحن المركبات/المحطات العامة 15 فلسا دون عمولة.


وخارج وقت الذروة من الساعة 06:00 إلى الساعة 14:00 هي: الصناعي المتوسط 60 فلسا لكل كيلو واط ساعة، ضخ المياه 80 فلسا، وشحن المركبات/المنزلي 90 فلسا، وشحن المركبات/المحطات العامة 90 فلسا بدون عمولة.


وذروة جزئية من الساعة 14:00 إلى 17:00 ومن الساعة 23:00 إلى 06:00 هي: الصناعي المتوسط 68 فلسا لكل كيلو واط ساعة، وضخ المياه 95 فلسا، وشحن المركبات/المنزلي 117فلسا، وشحن المركبات/المحطات العامة 112 بفلسا دون عمولة، مع الإشارة إلى أن الهيئة بصدد الإعلان عن قيم وفترات جديدة لهذه التعرفة.


وكانت الهيئة بدأت بتطبيق هذه التعرفة بشكل اختياري اعتبارا من 28 أيار 2023 على بعض القطاعات، وتعني التعرفة المرتبط بالزمن إمكانية تحكم المستخدم بنمط استهلاكه للكهرباء بحيث يستفيد من تعرفة مخفضة خلال الفترة التي تكون خارج الذروة. -(بترا)

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