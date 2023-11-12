بدء فعاليات أسبوع الريادة العالمي اليوم

إبراهيم المبيضين

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تنطلق، صباح اليوم، في جميع محافظات المملكة، فعاليات وأنشطة أسبوع الريادة العالمي 2023، الذي ينظمه مركز الملكة رانيا للريادة، للمرة الخامسة عشرة، بالتزامن مع انعقاده في عشرات الدول حول العالم.وقال مدير مركز الملكة رانيا للريادة محمد عبيدات "المركز يحرص، العام الحالي، على إطلاق فعاليات أسبوع الريادة العالمي من دون أي مظاهر احتفالية تضامنا مع الأهل في غزة، مع تركيز كبير في الفعاليات والأنشطة التي ستنعقد، على أن تكون فعاليات تدريبية وتوعوية لبناء قدرات الشباب الأردني وتثقيفهم لتوجيه طاقاتهم نحو الابتكار والإبداع الذي نحتاجه اليوم لبناء شركات ريادية أردنية قوية".وبين عبيدات، في تصريحات صحفية لـ"الغد"، أن "أسبوع الريادة العالمي 2023" الذي ينعقد بشراكة استراتيجية مع شركة "زين الأردن"، سينظم ليشمل جميع محافظات المملكة، بالتعاون مع العديد من الجهات في منظومة ريادة الأعمال الأردنية على مدار أسبوع كامل ابتداء من اليوم وحتى 19 من الشهر الحالي.وقال عبيدات "من المخطط أن يتعاون المركز مع حوالي 92 شريكا لإقامة حوالي 660 فعالية ونشاطا مرتبطا بريادة الأعمال وتأسيس الشركات الناشئة والابتكار في كل المحافظات".وبين أن أسبوع الريادة العالمي يعد من أكبر الأحداث المتخصصة في ريادة الأعمال حول العالم لتشجيع الشباب والمبتكرين الذين يطلقون الشركات الناشئة لتحقيق أفكارهم على أرض الواقع، ودفع النمو الاقتصادي من خلال تنظيم آلاف الفعاليات في جميع أنحاء العالم؛ لتلهم الملايين بالانخراط في النشاط الريادي.وأكد عبيدات، أن فعاليات العام الحالي ستركز على التدريب والتوعية والتثقيف والتعليم في كل مجالات الريادة وإنشاء الأعمال وعوامل نجاح الأفكار للتحول الى مشاريع إنتاجية مؤثرة في الاقتصاد، لتحفيز الشباب على دخول باب ريادة الأعمال وإنشاء المشاريع الخاصة بهم وابتكار الأفكار التي تعالج مشاكل المجتمع والاقتصاد في كل القطاعات، مع الاعتماد وتطويع التقنيات الحديثة في هذه الأفكار والمشاريع.وأشار الى أن أسبوع الريادة العالمي، الذي سينعقد في أكثر من 150 دولة حول العالم في التوقيت نفسه، يوفر فرصة كبيرة للشباب للاطلاع على تجارب الرياديين الآخرين والجهات الداعمة للريادة والتشبيك مع الخبراء والمستثمرين أيضا.وتوقع أن يستفيد من كل الفعاليات أكثر من 12 ألف شاب وشابة من مختلف محافظات المملكة، وعلى مستوى مشابه لأسبوع الريادة العالمي المنعقد في الأعوام الأخيرة.وبلغة الأرقام، يحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود 17 مؤسسة تمويلية للمشاريع الريادية، منها 14 صندوقا استثماريا خصصت مجتمعة 110 ملايين دولار للاستثمار في المملكة، وأكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.أرقام رسمية أخرى، تظهر أن الأردن يحتضن 200 شركة ناشئة مسجلة، كما تظهر الأرقام أن العام 2021، شهد ارتفاعا في حجم الاستثمار في الشركات الناشئة في المملكة، إذ وصل إلى حوالي 120 مليون دينار، مقارنة بحوالي 20 مليونا في العام الذي سبقه.دراسة محايدة لجمعية "إنتاج"، أظهرت أن عدد الشركات الريادية في الأردن يتجاوز 400 شركة معظمها تقنية، أو تطوع التقنية لخدمة القطاعات الأخرى مثل؛ التعليم والصحة والتجارة والمالية والزراعة وغيرها من القطاعات، حيث وفرت هذه الشركات حتى يومنا هذا حوالي 3.5 ألف وظيفة مباشرة، فيما أظهرت دراسة أخرى أن هناك أكثر من 300 شركة ريادية اجتماعية.