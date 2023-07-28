بدء فعاليات صيف دبي 2023 بعروض خاصة للعائلات

عبدالله الربيحات

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دبي - أعلنت حكومة دبي عن باقة من العروض الخاصة بالعائلات، للاستمتاع بالفعاليات الترفيهية والإقامات المرحية التي توفرها دبي خلال مهرجانها صيف دبي لعام 2023.وأكد ممثلون عن حكومة دبي توفير أجواء لا تنسى للعائلات على مقربة من شواطئ دبي، أو من مراكز التسوق أو من المعالم السياحية المفضلة بأقل الأسعار.وبحسب المسؤولين، تقدم كل فنادق المدينة تقريبا عرضا للأطفال مجانا، سواء كان الفندق من فئة ثلاث أو أربع أو خمس نجوم مثل فندق أتلانتس أو النخلة أو بارك حياة دبي، حيث يمكن للأطفال الإقامة مجاناً هذا الصيف، مع ما يصل إلى طفلين في غرفة البالغين دون أي تكاليف إضافية، مع إمكانية تناول الطعام مجانا على نفس عرض الإقامة الذي يختاره الأهل، إضافة إلى الدخول المجاني إلى نادي الأطفال، إذا كان متوفرا في الفندق.واعتبر هؤلاء عروض الأطفال المجانية فرصة رائعة للعائلات، والتي من خلالها سيقضي جميع أفراد العائلة أوقاتا رائعة معاً بأسعار تفضيلية.ويوفر فندق هيلتون دبي الحبتور سيتي، الشهير في قلب دبي والواقع على ضفاف قناة دبي المائية، للضيوف إقامة نابضة بالحياة.وتتميز غرف الضيوف في هيلتون دبي الحبتور سيتي بإطلالة رائعة على برج خليفة وشارع الشيخ زايد، ما يجعله الفندق المثالي المناسب للعائلة مع غرف العائلة المتصلة والأجنحة مميزة - جناح الرئيس والجناح الرئاسي.أما فندق V دبي والمصمم من مجموعة الهيلتون، فيتمتع بغرف وأجنحة مميزة مع إطلالات جذابة على قناة دبي ويضم فنادق كينج ديلوكس وغرف توأم وأجنحة حفلات.وبخصوص متحف المستقبل في شارع الشيخ زايد، فيعتبر أحد أشهر المعالم في دبي. حيث أنشأت "مؤسسة دبي للمستقبل" هذا المتحف لاستشراف ما ستؤول إليه مسيرة التطور في العقود المقبلة بالاعتماد على العلوم والتكنولوجيا، وتم افتتاحه في 22 شباط من العام 2022.ويجمع هذا المتحف بين المعارض التقليدية والمسرح التفاعلي والمناطق ذات المفاهيم المختلفة، كما يُشكل المقر الرئيسي لمبادرة "نوابغ العرب" التي تهدف إلى إيجاد ألف موهبة عربية استثنائية في مختلف المجالات الرئيسية.وعن وجهات التقاط الصور، تُعتبر آية وجهة ترفيهية مثالية لهذا الغرض، وتقع في ردهة "وافي سيتي مول". وتبلغ مساحة هذه الوجهة الفسيحة 40 ألف قدم مربعة فيما تحيط بها أصوات وأضواء وصور "الغرافيك" عالية التقنية من كل الجهات وتشمل 12 منطقة مميزة تشكل عالم آية، حيث تسرد كل منطقة منها قصة مختلفة.ومن أبرز معالم دبي السياحية، برواز دبي، الذي يتميز من خلال موقعه في حديقة زعبيل بإطلالات رائعة على المدينة.ويتألف البرواز من برجين يبلغ ارتفاع كل منهما 150 مترا فيما يبلغ عرض كل منهما 93 متراً ويربط بينهما جسر. وصُمّم هذا الموقع السياحيّ على شكل إطار صورة ويطل من جهة الشمال على منطقة دبي التاريخية ومن الجنوب على مناظر استثنائية لمعالم المدينة العصرية.ومن أبز مواقع الترفيه، The 44، الذي يضم 44 صالة بولينغ ذات حارات مزدوجة، ويبلغ ارتفاعه 44 طابقا، وهو أطول صالة في العالم.وفي موعد الطعام، ستتجه إلى وورلد كت ستيك هاوس، الحائز على جوائز في قصر الحبتور بدبي، والمتميز بمساحة أنيقة من الخشب الطبيعي الداكن والأضواء الساحرة والأثاث الجلدي، ويمثل مطعم وورلد كت ستيك هاوس للمأكولات الأميركية المفضلة مع لمسة عصرية ويقدم مجموعة مختارة من المأكولات المميزة والمشروبات الجريئة والمعيشة الترفيهية الآسرة.ومن أبرز المعالم السياحية أيضا، "سكي دبي" في مول الإمارات الذي يوفر نشاطات ترفيهية عديدة مثل اللعب مع البطاريق وصنع رجل الثلج والتزلج على المنحدرات في هذه الوجهة المميزة التي تُعتبر بالفعل من أبرز المعالم الترفيهية الداخلية في دبي.ولا بد للزائر أن يعرض على متحف مدام توسو، الذي يستعرض الشخصيات العالمية الأشهر عبر مجموعة فريدة من التماثيل المصنوعة من الشمع والتركيبات التفاعلية والتكنولوجيا المتطورة، ليحمل الزوار إلى لحظات الشهرة الأيقونية التي عاشها المشاهير المفضلين لديهم.