 
الإثنين 20 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

برنامج تدريب مجاني في قطاع "التكنولوجيا العميقة"

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
عمان– أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أنها طرحت مؤخرا، برنامج تدريب دولي جديد يستهدف طلبة الجامعات الأردنية للتأهيل في مجال قطاع التكنولوجيا العميقة بالتعاون مع سنغافورة كنتاج للتعاون بين البلدين في مجال دعم التقنية والريادة.اضافة اعلان
ويأتي طرح هذا البرنامج من قبل الحكومة بالتعاون مع سنغافورة، في وقت تعتبر فيه التكنولوجيا العميقة واحدة من أعمدة الثورة الصناعية الرابعة للانتقال إلى ما يسمى بالاقتصاد الرقمي.
وقالت الوزارة في ردها على أسئلة "الغد": "إن البرنامج مجاني وممول بالكامل في قطاع التكنولوجيا العميقة في سنغافورة، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من خلال مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف".
وأكدت الوزارة، أن الباب مفتوح للتسجيل في البرنامج الذي يحمل اسم Summation، ويعتبر فرصة مهمة للطلاب لتعزيز مهاراتهم واكتساب خبرة دولية في بيئة تكنولوجية مزدهرة، مشيرة إلى أنه يمنح الأولوية للطلاب في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات "ستيم".
وأوضحت، أن البرنامج الدولي ومدته تتراوح بين 3 أشهر إلى 6 أشهر سيعمل على ربط المشاركين بمشاريع مبتكرة في بيئة الشركات الناشئة العالمية الرائدة في سنغافورة، مع التركيز على مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتكنولوجيا الحيوية، مشيرة إلى أن باب التسجيل في البرنامج سيبقى مفتوحا على مدار العام، لاختيار الطلاب الذين سيتأهلون للمشاركة والاستفادة منه وفقا لمعايير وشروط موحدة.
ويمكن تعريف " التكنولوجيا العميقة": الحلول التقنية للمستخدمين النهائيين الذين يعتمدون على الهندسة المبتكرة، باستخدام أدوات مثل الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، والبيانات الضخمة، والروبوتات، والبلوك تشين، والتكنولوجيا الحيوية والحوسبة الكمية.
ويمكن استخدام التكنولوجيا العميقة عبر عدد من الصناعات، بما في ذلك الطاقة والرعاية الصحية والدفاع، لتقديم خدمات ومنتجات أفضل، فضلا عن المساعدة في فهم سلوك العملاء بشكل أكثر كفاءة.
إلى ذلك، قالت الوزارة: "المشاركون في البرنامج سيتلقون مبلغا شهريا، ومساعدة للمعيشة، وتذكرة طيران ذهاب وإياب، كما سيستفيدون من الإرشاد الشخصي والوصول إلى شبكة واسعة من المحترفين".
وحول معايير وشروط التقدم للبرنامج أوضحت الوزارة، أن هذه الفرصة متوفرة للطلاب (من طلاب البكالوريوس إلى الدكتوراه)، إذ يجب أن يكون الطالب مسجلا بدوام كامل أو خريجا لم يتخرج لأكثر من عام في جامعة ذات خلفية تقنية قوية، لافتة إلى أنه سيتم منح الأولوية للطلاب في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وأشارت إلى أن البرنامج يشجع الطلاب على تسليط الضوء على المهارات والمعرفة ذات الصلة بالمشروع الذي يختارونه، بما في ذلك، المشاركة في الدورات ذات الصلة والجوائز والمسابقات.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled-1

التجارة التقليدية ونظيرتها الإلكترونية.. بحث عن التوازن والعدالة

منذ21 ساعة
خلايا شمسية لتوليد الكهرباء فوق إحدى البنايات بعمان - (الغد)

الطاقة المتجددة في المنازل.. مخرج للتغلب على ارتفاع كلف الكهرباء

منذ21 ساعة
Untitled-1

ترجيح استئناف نقل النفط العراقي إلى الأردن خلال أيام

منذ21 ساعة
ناقلة حاويات في ميناء العقبة - (أرشيفية)

35 % ارتفاع التبادل التجاري مع بريطانيا

منذ21 ساعة
بورصة عمان - (أرشيفية)

مؤشر "البورصة" ينخفض 0.19 %

منذ21 ساعة
دولارات - (تعبيرية)

"أبو ظبي القابضة" تطلق صندوقا استثماريا بالمملكة بـ5 مليارات دولار

منذ21 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ساعتان مع الوزير

ماهر أبو طير |اليوم

ماذا قال الوزير؟

جهاد المنسي |اليوم

المدرسة الحزبية

نضال منصور |اليوم

حق الانتخاب والانتخاب بالحق

يعقوب ناصر الدين |اليوم

لا يملكون حلا!!

سميح المعايطة |اليوم

في تشوه السياقات والمفاهيم

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
فلسطيني يحمل علمًا فلسطينيًا مندغمًا برسم العلم الإيراني - (المصدر)

المشهد الفلسطيني في ظل الأزمة الإيرانية الإسرائيلية

ترجمات | منذ20 ساعة
سلام حار بين رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن - (المصدر)

‏السياسة الصهيونية لجو بايدن‏

ترجمات | منذ20 ساعة
‏جنود إسرائيليون يعتقلون طفلاً فلسطينيا في الخليل، الضفة الغربية، تشرين الأول (أكتوبر)، 2017 - (أرشيفية)

أصول الوحشية الإسرائيلية في الإرث القمعي للاستعمار البريطاني

ترجمات |18 أيار 2024
1715972583767506400

المستوطنون ينغصون حياة الفلسطينيين

صحافة عبرية |17 أيار 2024
1715899666386976500

ما مدى استدامة أساليب الدفاع والردع في ظل الهجوم الإيراني؟

ترجمات |17 أيار 2024
1715899665346976300

موازنة بايدن بين الأمن القومي الإسرائيلي والأزمة الإنسانية للفلسطينيين

ترجمات |17 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

مجاعة الحرب في غزة

الراتب! 18 أيار 2024

حمزة حجاج - الراتب

ضيعانولوجيا! 17 أيار 2024

hajjaj copy

قرض شخصي 16 أيار 2024

f6ab6bf5-d9e5-4caa-b8c8-27af541ed777 (1) copy

المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي! 15 أيار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي!

لما تعب وكبر 14 أيار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- لما تعب وكبر
 