الخميس 24 آب 2023
النسخة المطبوعة

"بريكس" والسعي لتقليل الاعتماد على الدولار

قمة بريكس الخامسة عشرة
قمة بريكس الخامسة عشرة

انطلقت قمة بريكس (BRICS) الخامسة عشرة وهي بالإنجليزية اختصار يضم الأحرف الأولى من أسماء الدول الأعضاء، أمس الثلاثاء في جوهانسبرغ عاصمة جنوب افريقيا ولمدة ثلاثة أيام بمشاركة خماسية لقادة دولها والتي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وعلى أجندة أعمالها التطلع للتحول في السياسة العالمية وتقليل الاعتماد على الدولار، ومساعي القادة في القمة تتلخص فيما يلي:اضافة اعلان
الرئيس البرازيلي: توسع بريكس وإنشاء عملة مشتركة جديدة والمشاركة في وساطات إنهاء الحرب في أوكرانيا.  
الرئيس الروسي: استعراض روابط روسيا مع دول الجنوب العالمي في ظل العقوبات المفروضة على موسكو.
الرئيس الصيني: استخدام بريكس كقوة موازية للدول الصناعية السبع G7، وبناء تحالفات وسط الحرب التجارية مع واشنطن.
رئيس وزراء الهند: إبراز الهند كصوت رائد في العالم النامي مع التركيز على أزمتي الديون والمناخ.
رئيس جنوب أفريقيا: ترسيخ دور جنوب أفريقيا كلاعب عالمي دون الانحياز إلى أي من القوى الكبرى، والترحيب بأعضاء جدد في المجموعة لتوسيع نفوذها.
وبريكس هي مجموعة اقتصادية سياسية عالمية تشكلت عام 2009 ونقطة تحول تاريخية وتحديات جديدة تمثل 40 % من مساحة العالم ويعيش فيها نصف سكان الكرة الأرضية وحجم اقتصاداتها نحو 44 تريليون دولار ومساهمتها في الاقتصاد العالمي 31،5 % وتشكل أيضا 17 % من حجم التجارة العالمية حسب منظمة التجارة الدولية وأنشأت في عام 2014 بنك التنمية الجديد برأسمال 50 مليار دولار وترتيب احتياطي طارئ ليكون بديلا عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنح قروض للدول الأعضاء وبلغ رأسمال الصندوق الاحتياطي 100 مليار دولار.
وهدف دول المجموعة كسر هيمنة الغرب بالتحويلات المالية العالمية، وانهاء نظام القطب الواحد وإنشاء عالم متعدد الأقطاب ليكون حلا لغالبية المشكلات والأزمات، والتركيز على تحسين الوضع الاقتصادي العالمي، والتعاون في مجالات الأمن والتنمية والسياسة، ودعم العلاقات الاقتصادية بين أفريقيا والجزء الجنوبي من العالم، وتوازن الاقتصاد العالمي، والسعي لاطلاق عملة موحدة.
وقد تم توجيه الدعوة للمشاركة في القمة الى 67 دولة و20 منظمة دولية واقليمية، وأكدت أكثر من 40 دولة مشاركتها، فيما لم تتم دعوة أي زعيم غربي رغم سعي الرئيس الفرنسي للمشاركة.
وتقدمت 23 دولة بطلبات رسمية للانضمام لعضوية التكتل وهي مدرجة على جدول الأعمال للبحث ومن طلبات الدول العربية الجزائر والبحرين ومصر والكويت وفلسطين والسعودية والامارات، وتعتبر الدول الجديدة بريكس فرصة للحصول على تمويل من أجل التنمية والتجارة والاستثمار وبديلا عن الهيئات العالمية التي ينظر اليها على أنها خاضعة لسيطرة القوى الغربية التقليدية وفرصة لتنويع اقتصادها وتعزيز الشراكة مع الدول الأعضاء، ويأمل مؤسسو التكتل في أن يساهم التوسع في إزاحة الولايات المتحدة عن عرش الاقتصاد العالمي ومحاولات للتخلي عن الدولار كعملة احتياطي.
والعملة الاحتياطية هي عملة تحتفظ بها البنوك المركزية والمؤسسات المالية الرئيسة لغايات الاستثمارات والمعاملات والتزامات الديون الدولية، وللتأثير على سعر الصرف المحلي، ولدفع ثمن السلع التي يتم تسعيرها بالعملة الأجنبية.
*خبير اقتصادي ومالي
Untitled-1

دور سيادة القانون في تعزيز الرخاء 22 آب 2023

اعمدة كهرباء ضغط عالي - كهرباء

العراق يعلن جاهزيته لاستلام الكهرباء من الأردن 21 آب 2023

1692617983844563600

"تنشيط السياحة" و"راين إير" تجددان اتفاقية تعاون 21 آب 2023

المحروقات

الطاقة: ارتفاع أسعار المحروقات عالميا 19 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-08-24 at 1.52.14 PM

انخفاض النفط مع ترقب مسار الفائدة الأميركية

منذ4 ساعة
فصل الكهرباء - (تعبيرية)

إنجاز نقطة الوصل لمشروع الربط الكهربائي مع العراق خلال أيام

منذ20 ساعة
1692795216337978500

جمعية البنوك توقع مذكرة تفاهم مع شركة كريف

منذ20 ساعة
مبنى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

مشروع لتوعية موظفي القطاع العام بالريادة قبل نهاية العام

منذ20 ساعة
1692787424927653500

"أورنج" تطلق حملة "اشترك واربح مع 5G"

منذ20 ساعة
دراسة تحليليّة حول أكبر عوائق الأعمال الحرة للاجئين في الأردن

مؤتمر دولي اقتصادي بديل العودة القسرية للاجئين

منذ20 ساعة
افكار و مواقف

الخدر الأخلاقي في موقف ألمانيا من فلسطين..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

وزارة العمل.. "تمييز" بين قطاع خاص وآخر!

محمود الخطاطبة |اليوم

حمية الدخان

نادر رنتيسي |اليوم
سلامة الدرعاوي

الواقع الاقتصادي في البلديات

سلامة الدرعاوي |اليوم

مساهمة قطاع الألبسة والمنسوجات في الاقتصاد

رعد التل |اليوم

أوراق إيرانية

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات | منذ19 ساعة
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
بايدن

أخطأ بايدن بخوضه في أزمة إسرائيل الداخلية

ترجمات |22 آب 2023
الذكاء الاصطناعي

التأثير المدمر لصناعة الذكاء الاصطناعي في إسرائيل

ترجمات |21 آب 2023
1692521310812512900

‏كشف الدعاية الإسرائيلية.. حرب الخداع بالكلمات‏

ترجمات |20 آب 2023
1692521310742512500

السلطويون يمضون قدما

ترجمات |20 آب 2023
 