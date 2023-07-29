بزيادة 132 %.. مادبا تستقبل 387 ألف سائح بالنصف الأول

محمد أبو الغنم

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مادبا- ارتفع عدد زوار محافظة مادبا من السياح بنسبة 132 % خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بحسب ما أكده مدير سياحة مادبا وائل جعنيني.وقال جعنيني لـ"الغد" إن "عدد زوار المحافظة ارتفع بمقدار 220 ألفا خلال النصف الأول من العام الحالي ليتجاوز العدد 387 ألفا".وأضاف أن "محافظة مادبا استقبلت خلال النصف الاول من العام الماضي نحو 167 الف زائر من مختلف دول العالم".وأعلن جعنيني أن محافظة مادبا تشهد نشاطا سياحيا ملحوظا منذ بداية العام الحالي.وحول الجنسيات الأكثر زيارة الى المحافظة كانت اللأميركية بالمركز الأول إذ وصل أعداد الزوار منها الى أكثر 54 الف زائر، وحصلت الجنسية الإيطالية على المركز الثاني في أعداد الزوار إذ بلغوا أكثر من 44.7 الف زائر، وسجلت الجنسية الفرنسية المركز الثالث إذ بلغ أعداد الزوار منها الى أكثر من 32.8 الف، وبلغ عدد زوار مادبا من الجنسية الإسبانية أكثر من 26.5 الف.وعلى صعيد متصل أكد جعنيني أن السياحة الداخلية سجلت أرقاما ملحوظة منذ بداية العام إذ تجاوز أعداد السياح الأردنيين حاجز 22.2 الف.وعن المواقع السياحية و الأثرية الأكثر استقبالا لزوار مادبا حصل جبل نيبو على المركز الاول اذ استقبل كل زائرين المحافظة والبالغين اكثر من 387 الف، وسجلت كنيسة الخارطة المركز الثاني في استقبال ضيوف المحافظة والبالغين اكثر من 279.5 الف، ليأتي مركز زوار المحافظة بالمركز الثالث إذ استقبل أكثر من 258.2 الف زائر.ولفت جعنيني الانتباه الى أن موقع مكاور الأثري استقبل خلال النصف الاول من العام الحالي أكثر من 22.5 الف زائر مقارنة بـ 3.2 الف زائر خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة مقدارها يتجاوز الـ 19.2 الف زائر أو بزيادة نسبتها 600 % وهذا نتيجة تطوير الموقع من حيث المرافق الصحية وإقامة مدخل لذوي الاحتياجات الخاصة إضافة الى زراعة الأشجار في الموقع ووضع حماية لدرج المؤدي الى الموقع وعمل مظلات وإطلالة بانورامية في الموقع إضافة الى وضع مبنى متنقل لتقديم خدمات الطعام و الشراب لزوار المطعم.وأشار جعنيني الى أهمية عمل برامج سياحية في مادبا لإطالة مدة إقامة السائح من خلال زيادة زيارة المواقع السياحية و الأثرية في برنامج السائح الذي ينظمه مكتب السياحة و السفر إذ يضع في البرنامج زيارة لموقعين فقط وهم جبل نيبو و كنيسة الخارطة، مبينا جعنيني أهمية زيادة أعداد المواقع التي تضمها مادبا والتي تستحق الزيارة وبالتالي ستنعكس على زيادة أعداد زوار المحافظة.وأكد جعنيني أن مديرية سياحية مادبا تقوم باستمرار على تطوير الخدمات والمرافق الصحية في مختلف المواقع السياحية المنتشرة في أنحاء المحافظة وتقديم أفضل الخدمات للزوار.وبين جعنيني أن محافظة مادبا تضم 22 فندقا ما بين النجمة والأربع نجوم بسعة 596 غرفة فيها نحو 1139 سريرا.وأضاف "كما تضم مادبا حسب جعنيني 31 مطعما سياحيا مابين نجمة وحتى ثلاثة نجوم، ويوجد في مادبا نحو 29 مشغلا متخصصا بعمل الفسيفساء والبسط والتطريز إضافة الى الرسم بالرمال، وتضم نحو 33 متجرا متخصصا في التحف الشرقية، ويوجد في المحافظة 5 مكاتب سياحية و سفر وحج وعمرة". وأكد جعنيني أن القطاع السياحي في محافظة مادبا يوظف أكثر من 743 وظيفة مباشرة.وتضم مادبا نحو 277 موقعا أثريا بحسب قاعدة بيانات دائرة الآثار العامة.وارتفع الدخل السياحي لنهاية النصف الأول من العام الحالي بنسبة 59.4 %، بتسجيله ما قيمته 3.456 مليار دولار، مدفوعا بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى حوالي 3 مليون سائح، بنسبة نمو بلغت 60.2 %، بحسب البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي.