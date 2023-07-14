بعد إعلان سعودي للربط السككي مع العراق.. هل نستدرك تأخرنا بالمشروع الإقليمي؟

تيسير النعيمات

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عمان - بعد الإعلان السعودي عن دراسة مشروع ربط سككي مع العراق، يرى خبراء أن الأردن تأخر كثيرا في تنفيذ مشروع سكة الحديد الوطنية، مؤكدين ضرورة الإسراع بإنشاء خط يرتبط بشمال السعودية يمكن استخدامه لأغراض تجارية وسياحية، وينسجم مع المشاريع السعودية والمصالح المشتركة في الإقليم.واعتبر وزراء نقل سابقون، أن إعلان السعودية قبل أيام دراسة مشروع خط سكك حديدية من ساحل البحر الأحمر، غربي السعودية، يمتد إلى ميناء البصرة بالعراق يوجب على الحكومة الإسراع في تنفيذ شبكة سكة الحديد الوطنية.وكان وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، قال خلال كلمته ضمن أعمال الملتقى الاقتصادي السعودي العراقي، نهاية الشهر الماضي: "إن المشروع المقترح للربط بين مدن البحر الأحمر السعودية وميناء البصرة على طاولة دراسة وزارة النقل السعودية بالفعل، ضمن عدد من المشروعات الداعمة لأهداف رؤية المملكة 2030.وزيرة النقل السابقة لينا شبيب، ترى أن الأردن تأخر كثيرا في تنفيذ مشروع سكة الحديد الوطنية معربة عن خشيتها من أن يكون الربط المباشر بين مدن البحر الأحمر، السعودية وميناء البصرة العراقي له تأثير سلبي على ميناء العقبة.وقالت: "الربط بين المدن الواقعة على البحر الأحمر مباشرة عبر العراق مع ميناء البصرة يخدم مصالح المملكة العربية السعودية من حيث تصدير واستيراد البضائع مع إيران وآسيا ومع تركيا ومن ثم أوروبا وهذا سيؤثر سلبا على ميناء العقبة وعلى النقل البري الأردني".وأكدت شبيب، أن علينا العمل على إنشاء شبكة سكك حديد وطنية ترتبط بشمال السعودية يمكن استخدامها لأغراض تجارية وسياحية وتنسجم مع المشاريع السعودية في شمال المملكة الشقيقة وضمن المصالح المشتركة للبلدين.وقالت: "إن من مصلحة السعودية وجود خط ربط سككي مع أكثر من دولة حتى لا تكون رهينة للأوضاع الداخلية في أي دولة".ودعت شبيب الحكومة، إلى العمل على تجهيز مهندسين وفنيين في مجال سكك الحديد ومختلف وسائل النقل وكذلك متخصصين في مجال اللوجستيات.من جهته، أشار وزير النقل الأسبق هاشم المساعيد إلى وجود مشروع سابق للربط السككي بين السعودية ودول الخليج العربي والأردن ثم مع العراق وسورية ومن ثم الربط مع أوروبا، لافتا إلى أن السعودية أنجزت سكة حديد حتى الحدود الأردنية وبانتظار أن ينجز الأردن شبكة للسكك تصل إلى الحدود السعودية.ويرى المساعيد، أن سكة الحديد السعودية العراقية لن تؤثر سلبا على ميناء العقبة إن نفذت ضمن المشروع الإقليمي.وشدد المساعيد، على ضرورة أن تعمل الحكومة على ربط سككي سعودي مع العقبة وصولا إلى ميناء البصرة.ويدرس أحد الصناديق الاستثمارية العربية، إنشاء سكة حديد تربط بين الماضونة والعقبة ويتكفل الصندوق فضلا عن إجراء الدراسات بتمويل المشروع وتنفيذه في حال اتفقت الحكومة مع الصندوق وتقديم الدراسات مجانا في حال عدم الاتفاق، بحلول شهر أيلول (سبتمبر) المقبل بحسب ما صرح به سابقا مصدر مطلع لـ"الغد".وبين المصدر، حاجة الأردن إلى مشاريع السكك التي تنقل الركاب بين المدن، مشيرا إلى أن حجم طلب وكلفة إنشاء وتشغيل سكك نقل الركاب مرتفعة، الأمر الذي يؤدي إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار في هذه المشاريع.من جانبه، يرى وزير النقل الأسبق جميل مجاهد، أن اتفاقية ربط سككي بين الدول العربية ستؤدي إلى ربط سككي مع الأردن ودول الخليج والعراق، وأن من صالح أي دولة الربط لتسهيل التجارة، إذ إن السعودية فتحت المعابر البرية مع العراق وهناك اتفاقية بين العراق والسعودية بهذا الخصوص تهدف لزيادة التبادل التجاري بين الدولتين وباقي دول العالم.وأشار مجاهد، إلى أن السعودية ترتبط بجميع أنماط النقل مع معظم الدول سعيا لزيادة التبادل ضمن رؤية 2030، ومن ضمنها زيادة التجارة وتحسين الأداء اللوجستي.ويرى أن مدى "تأثير الربط السككي بين السعودية والعراق على الأردن يعتمد على نوع السلع التجارية، فالعراق سوق جيد والسعودية يهمها زيادة صادراتها"، مشيرا إلى أن الربط بين البلدين جزء من الربط الإقليمي الذي يشمل الأردن.وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة، كشف في شهر حزيران (يونيو) من العام 2021، أن الحكومة بصدد البدء بمشاريع كبرى في مجال السكك الحديدية، وأنها على تواصل مع شركات متخصصة مهتمة بهذه المشاريع. ويتضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للعام الحالي مبادرات عدة، منها دراسة مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية المرحلة الأولى (العقبة-عمان) بكلفة مليار و900 مليون دينار.وتشير أحدث الإحصاءات، إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والعراق في العام 2022، ارتفع إلى 5.7 مليار ريال سعودي.