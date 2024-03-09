السبت 09 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بعد بلوغه مستويات قياسية.. إقبال على بيع الذهب

محل لبيع الذهب - (أرشيفية)
محل لبيع الذهب - (أرشيفية)
عمان- بدأ مواطنون أردنيون يبيعون مدخراتهم من الذهب بعد أن بلغ سعر الأونصة أرقاما غير مسبوقة خلال نهاية الأسبوع الماضي، بحسب نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان.اضافة اعلان
وقال علان إن "نسبة عرض الذهب زادت بنسبة 25 % في السوق المحلية خلال الفترة الحالية مقارنة بالأشهر الماضية نظرا للارتفاع الملحوظ على أسعاره".
وصعد الذهب أول من أمس الجمعة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند مستوى 1196 دولارا للأونصة متخطيا مستوياته القياسية التي سجلها العام الماضي حين بلغ 2074 دولارا.
وأكد علان أن المواطن الأردني يراقب الأسواق العالمية ويقوم ببيع مدخراته من الذهب في حال سجلت الأسعار ارتفاعا ملحوظا.
وأشار علان إلى أن سعر غرام الذهب ارتفع نحو 30 قرشا نتيجة صدور بيانات سلبية حول الاقتصاد الأميركي يوم الجمعة إضافة الى استمرار العدوان الصهيوني على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وهذه المعطيات دفعت الى التوجه لشراء المعدن النفيس كملاذ آمن.
وأضاف أن "الطلب على الذهب ما يزال ضمن مستوى ضعيف نظرا لأسعاره المرتفعة".
وحول مستويات الأسعار، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 للمواطنين نحو 43.7 دينار وبلغ سعر شرائه من المواطنين 41.9 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 نحو 50.9 دينار وسعر شرائه نحو 48.1 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 نحو 39.1 دينار وسعر بيعه 35.7 دينار، وبلغ سعر بيع الليرة الإنجليزي التي تزن 8 غرامات نحو 354 دينارا، وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي التي تزن 7 غرامات نحو 308 دنانير.
ويتجه الدولار لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي هذا العام، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين بالعملات الأخرى.
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