الخميس 03 آب 2023
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بعد رفع الديزل.. تخفيض سعر طن الطحين 4.8 دينار

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مبنى وزارة الصناعة والتجارة - (ارشيفية)
عمان- خفضت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أسعار الطحين الموحد المنتج من مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة بنسبة 3 % اعتبارا من بداية الشهر الحالي.
وبحسب قائمة الأسعار الجديدة، التي ستستمر حتى نهاية الشهر الحالي، وحصلت عليها "الغد"، بلغ سعر طن الطحين الموحد 167.9 دينار مقابل 172.7 دينار للطن مقارنة بتسعيرة الشهر الماضي وبمقدار 4.8 دينار لكل طن.اضافة اعلان
ويأتي تخفيض أسعار الطحين الموحد، بعد أن قامت الحكومة مؤخرا برفع أسعار المحروقات، بخاصة مادة الديزل (السولار) التي تعد ضمن معادلة كلف إنتاج الخبز التي تعمل وزارة "الصناعة" على مراجعتها بشكل دوري على ضوء أسعار المحروقات والمدخلات الأخرى.
وتقوم الوزارة بداية كل شهر، بتعديل أسعار مادة الطحين؛ إذ يتم تخفيض أسعار الطحين في حال ارتفاع أسعار الديزل (السولار)، فيما تقوم برفع أسعار الطحين في حال تخفيض أسعار المحروقات، وفي حال ثبات أسعار المحروقات تبقى أسعار الطحين ثابتة.
وكانت الحكومة قررت رفع أسعار الديزل والكاز في تسعيرة الشهر الحالي بنسبة
 6 %، ليصبح سعر اللتر 71.5 قرش بدلا من  67.5 قرش، أي ما يعادل 4 قروش عن كل لتر.
وفوض مجلس الوزراء وزير الصناعة والتجارة والتموين بتحديد الأجور والأسعار حسب المتغيرات التي تطرأ على كلف الإنتاج، وذلك بعد تحرير أسعار الطحين وتسعيرة مادة الخبز وقرار مجلس الوزراء رقم 2909 لسنة 2019، المتضمن تخفيض سعر طن الطحين الموحد بمقدار 10 دنانير شريطة تعديل أسعار الطحين عند تعديل أسعار المحروقات أو متغيرات أخرى.
وأعلنت الحكومة، سابقا، عن الاستمرار بتثبيت أسعار الخبز حتى نهاية العام الحالي والاستمرار بتقديم الدعم النقدي لجميع المخابز غير الآلية (الحجرية ونصف الآلية) بقيمة (4) دنانير مقطوعة، والتي تبلغ مسحوباتها اليومية من مادة الطحين طنا واحدا، سواء أكانت المسحوبات طنا واحدا أو أقل.
وبحسب القرار، ستستمر أسعار الخبز كما هي عليه حاليا بواقع 320 فلسا للخبز من نوع "الكماج الكبير"، و400 فلس لنوع "الكماج الصغير"، و350 فلسا لخبز الطابون أو المشروح أو الوردة أو المنقوش.
ويبلغ معدل استهلاك المملكة الشهري من مادة الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز حوالي 52 ألف طن؛ أي ما يعادل قرابة 1750 طنا يوميا، فيما يصل استهلاك المملكة من مادة القمح إلى 90 ألف طن شهريا.
ويوجد في المملكة حوالي 2000 مخبز منتشرة في عموم المملكة، تشكل المخابز الحجرية منها حوالي 1200 مخبز، فيما يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز بحوالي 90 كيلوغراما سنويا، بحسب دراسات حكومية. 
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