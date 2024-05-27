بعد صفقة على سهم "العربي".. 98 مليون دينار التداول بالبورصة

بلغ حجم التداول الإجمالي أمس حوالي 98.1 مليون دينار، بعد تنفيذ صفقة على سهم البنك العربي بإجمالي أسهم بلغ 21.9 مليون سهم، بقيمة 95.8 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 23.7 مليون سهم، نفذت من خلال 2,072 عقداً.

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة أمس 0.3 %، ليغلق عند مستوى 2399.45 نقطة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 83 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 23 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 34 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.77 %, و انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.46 %، و انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.07 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الهندسية و الإنشائية, صناعات الملابس و الجلود والنسيج, التكنولوجيا و الاتصالات, الأدوية و الصناعات الطبية, البنوك, الفنادق و السياحة, الخدمات التجارية 1.72 %, 0.98 %, 0.63 %, 0.56 %, 0.03 %, 0.03 %, 0.02 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية, الصناعات الاستخراجية والتعدينية, العقارات, الخدمات التعليمية, الخدمات الصحية, النقل, الطاقة و المنافع, الخدمات المالية المتنوعة, التأمين, الصناعات الكيماوية, الأغذية و المشروبات 4.76 %, 1.13 %, 1.08 %, 0.91 %, 0.86 %, 0.71 %, 0.62 %, 0.52 %, 0.38 %, 0.18 %, 0.03 % على التوالي.

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وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الأردنية لصناعة الأنابيب بنسبة 5.00 %, المتكاملة للنقل المتعدد بنسبة 4.83 %, تهامة للاستثمارات المالية بنسبة %4.41, المتخصصة للتجارة والاستثمارات بنسبة 3.70 %, و سُرى للتنمية والاستثمار بنسبة 2.63 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي فينيكس العربية القابضة بنسبة 7.14 %, حديد الأردن بنسبة 5.26 %, المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 5.26%, مصانع الكابلات المتحدة بنسبة 4.76 % و الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية بنسبة 4.76 %.