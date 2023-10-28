بعد مقاطعة الداعمين للعدوان.. شركات أردنية تستقبل العمال المتضررين

رهام زيدان

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عمان - "100 وظيفة شاغرة للمتضررين بسبب الأحداث الأخيرة أو لمن اضطر للتخلي عن وظيفته بسبب موقفه" نص الإعلان هذا وجهته إحدى الشركات المحلية الكبرى لكل موظف يعمل في أي شركة داعمة لكيان الاحتلال أو يفكر في ترك وظيفته أو تركها أخيرا بسبب الحرب.وبمجرد إعلان الاحتلال حربه على غزة بالتحالف مع دول محور الشر (أميركا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا)، انطلقت حملات مقاطعة في كثير من دول العالم، ولا سيما الدول العربية والإسلامية، لأي منتج يمثل هذه الدول والشركات أعلنت دعمها المباشر لكيان الاحتلال.وشملت حملات المقاطعة، منتجات: الأدوية والأغذية والمشروبات والمنظفات والمطاعم وغيرها، بينما بدأ يتحدث البعض عن الفجوة التي ستخلفها المقاطعة في سوق العمل نظرا لأن العديد من العاملين في هذه المشنآت خسروا أعمالهم أو هم مهددون بذلك.أنس أبو عودة وهو مدير التسويق لسلسلة علامة قهوة محلية معروفة وواسعة الانتشار في الأردن قال: "أعلنت الشركة عن 100 وظيفة لأصحاب الخبرات السابقة في الشركات العالمية".وقالت الشركة في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي: "إنها تعلن توفير 100 وظيفة شاغرة للمتضررين بسبب الأحداث الأخيرة أو من اضطر للتخلي عن وظيفته بسبب موقفه".وبين أبو عودة، أن هذا الإعلان هو مرحلة أولى ويمكن أن تتبعها إعلانات أخرى لاحقا، وذلك دعما من الشركة لهؤلاء المتضررين والتزاما بموقف الشركة الرافض للعدوان على غزة.وزاد: "هناك حملات سيتم الإعلان عنها لاحقا".كما بين، أن الشركة ملتزمة بتعزيز الثقة بالمنتج المحلي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني وتوفير أكبر عدد ممكن من الفرص للأيدي العاملة".الشركة أيضا، خصصت دعما نقديا لصالح غزة من ريع مبيعاتها سابقا عدا عن أجر يوم عمل تبرع به العاملون لديها.وقالت المسؤولة في أحد المطاعم المحلية شهرزاد أبو الفيلات التي أعلنت أيضا، فتح الباب لتوظيف عدد من الشباب الذين فقدوا وظائفهم: "إنه من الضروري في هذا الوقت أن تتكاتف الشركات المحلية في دعم من تضرروا بحملة المقاطعة لبعض العلامات والسلاسل العالمية".وأكدت أبو الفيلات، أنه لا يمكن إجبار أحد على الاستقالة من مكان عمله لأنه لا يمكن الحكم على الظروف الخاصة والمعيشية للموظفين، إلا أنه يمكن المساهمة في توفير وظائف بديلة لهم تشجعهم على التغيير.وبينت، أنه ربما كان مطعمهم صغيرا مقارنة ببعض سلاسل المطاعم وشركات الأغذية بحيث لا يستطيعون استيعاب أعداد كبيرة من الموظفين، إلا أنه والتزاما بمسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية، سيعملون على استيعاب أكبر عدد ممكن، داعية الشركات الكبرى، إلى أن تلعب دورا أيضا في هذا الخصوص.وقال الخبير الإقتصادي د. قاسم الحموري: "يجب هنا التركيز على المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الاقتصادية والتجارية ودورها في دعم من فقدوا وظائفهم بسبب حملات المقاطعة للعلامات العالمية".وبين، أنه يمكن للمؤسسات المحلية استقبال هؤلاء العاملين وتوظيفهم مقابل جزء من أرباح وعوائد الشركات، وذلك لعكس الروح الوطنية لهذه المؤسسات في مجابهة الآثار الاقتصادية للعدوان والمقاطعة للسلاسل العالمية الداعمة له.ولفت أيضا، إلى أنه يمكن توجيه المؤسسات الاقتصادية من خلال جمعيات الأعمال والغرف التجارية والصناعية لتوظيف الشباب الفاقدين لأعمالهم، مؤكدا أن ذلك سيكون بمثابة إعلانات مجانية لهذه المؤسسات التي لا بد وأن تزيد مبيعاتها وأعمالها نتيجة توجهاتها المشرفة وبالتالي زيادة أرباحها.يذكر أن الأردن يعاني أساسا من ارتفاع في نسب البطالة بلغ 21.9 % خلال الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى 19.6 % للذكور، مقابل 30.7 % للإناث.