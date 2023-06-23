الجمعة 23 حزيران 2023
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بعد هبوطه.. استقرار أسعار النفط عالميا

انخفاض-أسعار-النفط
نفط (تعبيرية)
لم يطرأ تغيير كبير على أسعار النفط في التعاملات المبكرة الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل انخفاض أسبوعي 3% بسبب المخاوف حيال الطلب على الوقود بعد زيادة أسعار الفائدة أكثر من المتوقع في بريطانيا وتحذيرات من رفع يلوح في الأفق للفائدة الأميركية.اضافة اعلان
وبحلول الساعة 00:26 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات، أو 0.1%، إلى 74.07 دولار للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا، أو 0.2%، إلى 69.40 دولارا.
وانخفض الخامان قرابة ثلاثة دولارات في الجلسة السابقة بعد أن رفع البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، مما أثار مخاوف من تباطؤ الاقتصاد بما يؤثر على طلب الوقود.
وفاق تأثير رفع الفائدة الدعم الذي تلقاه النفط من انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية.
وتترقب السوق الآن صدور مؤشرات مديري المشتريات من جميع أنحاء العالم الجمعة، للاطلاع على نشاط التصنيع واتجاهات الطلب.
وفي الولايات المتحدة، قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إن البنك سيحرك أسعار الفائدة مجددا وإن كان "بوتيرة حذرة"، فيما يتجه صناع السياسة نحو إنهاء دورة تاريخية من التشديد النقدي.
وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة لزيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للشركات والمستهلكين، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.
وعلى صعيد المعروض، سجلت مخزونات الخام الأميركية انخفاضا مفاجئا الأسبوع الماضي، بدعم من الطلب القوي على الصادرات وانخفاض الواردات، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة الخميس. ولكن مخزونات البنزين ونواتج التقطير ارتفعت.
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