بقيمة 373 مليونا.. طرح 5 فرص استثمارية بقطاع الرعاية الصحية

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عمان- أدرجت منصة "استثمر في الأردن" التي أطلقتها وزارة الاستثمار مؤخرا 5 فرص استثمارية في قطاع الرعاية الصحية بحجم استثمار متوقع أن يصل إلى 373 مليون دينار.وهذه المنصة الإلكترونية أطلقتها الحكومة وهي تفاعلية مع المستثمرين الراغبين بإقامة مشاريع في الأردن والتعرف على فرص الاستثمار والحوافز المزايا وتتيح المنصة التواصل المباشر بين المستثمر ووزارة الاستثمار.وبلغ العدد الإجمالي للفرص الاستثمارية التي عرضتها المنصة 21 فرصة في قطاعات مختلفة بحجم استثمار يصل إلى مليار دينار.ووفقا للمنصة يحظى الأردن بسمعة دولية في مجال الرعاية الصحية، حيث يقدم خدمات عالية الجودة وبمواصفات عالمية وبأسعار معقولة، ويمتلك الأردن بنية تحتية صحية متقدمة، ويستضيف عددا من أفضل المرافق الطبية في المنطقة، كما يعد الأردن الوجهة الأكثر شهرة للسياحة العلاجية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تشكل الإيرادات المتأتية من السياحة العلاجية أكثر من 40 % من إجمالي إيرادات المستشفيات الخاصة.المشروع الأول يتمثل في إقامة منتجع طبي في منطقة ناعور غرب العاصمة عمان بحجم استثمار يصل إلى 265.5 مليون دينار، وسيكون منتجع ناعور الطبي منشأة طبية مجهزة بأحدث المعدات، تتبع المعايير الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بالإجراءات البيئية. في النهاية، سيصبح المنتجع مركزا رائدا في البحوث الطبية ومنشأة تقنية وتكنولوجية متقدمة.وسيمتد المنتجع فوق مساحة تبلغ 123 ألف متر مربع، وسيحتوي على 110 غرف فندقية مع 260 سريراً، بما في ذلك أجنحة VIP و14 فيلا خاصة تحيط بالفندق، وبرك سباحة، ومرافق رعاية أطفال، ومهجع تمريض، والأهم من ذلك، 16 غرفة عمليات للعمليات الجراحية الصغيرة والكبرى.وتتمثل القيمة المضافة للمشروع بالاستناد إلى أفضل ممارسات البناء الخضراء، سيكون المنتجع مثالا يحتذى به لأفضل استخدام للطاقة الطبيعية، وهذا سيزيد جدواه التشغيلية من خلال الطاقة المتجددة والنور الطبيعي والتصاميم الخضراء ومنشآت تخزين ومعالجة النفايات فيما يهدف منتجع ناعور الطبي لتطوير علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية من خلال الجمع بين المفاهيم الطبية التقليدية والابتكار والبحث العلمي.وستتضمن المنشأة الأقسام التالية التخدير، علم الأعصاب، النسائية والتوليد، طب العيون، طب الأطفال، العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، الجراحة، الأشعة التداخلية، الأشعة والتصوير، المختبرات السريرية، طب العناية الحرجة.وحول المطلوب من المستثمر تصميم المشروع وبنائه وتشغيله وإدارته وتمويله.اما المشروع الثاني يتمثل في اقامة مجمع طبي في محافظة العقبة بحجم استثمار يصل إلى 71.5 مليون دينار وبمعدل عائد متوقع ان يصل إلى أكثر من 22 % وفترة استرداد للاستثمار خلال ثماني سنوات فيما يتوقع أن يوفر 575 فرصة عمل.ويهدف مجمع العقبة الطبي إلى تطوير قطاع الرعاية الصحية المحلية، وتحسين خدماته، وتوفير خدمات طبية ممتازة للمقيمين وزوار المنطقة، وسيتكون المجمع من مستشفى عام ووحدة خاصة للخدمات الطبية، فيما تشمل المكونات الرئيسية للمشروع مرافق إقامة للأطباء، والممرضين، وأفراد الطاقم الآخرين وفندق خمس نجوم يتألف من 100 غرفة، مع إمكانية التوسعة ليصل إلى 150 غرفة ومواقف سيارات عامة وخاصة، إضافة إلى مرافق هبوط المروحيات للاستخدام في حالات الطوارئ.وسيتم إنشاء مجمع العقبة الطبي على مساحة تبلغ 85.000 متر مربع فيما يقع الموقع على بعد خمسة كيلومترات شمال شرقي خليج العقبة ضمن منطقة تجارية جديدة، في منطقة حضرية، حيث توجد شبكات البنية التحتية قريباً متصلة بحدود الموقع.وحول المطلوب من المستثمر بهذا المشروع تمويل تكلفة التطوير للمشروع، في حين ستقدم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رسومات معمارية أولية ودراسة تأثير بيئي أولية ودراسة جدوى أولية ومستندات المشروع ورسم المسح وتقرير التحقيق في التربة وفيديو تحريكي ولقطات ثلاثية الأبعاد.وتتمثل عوامل النجاح في تقديم الدعم من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للمستثمر في إصدار جميع التراخيص والتصاريح وتقديم أسعار تفضيلية للأرض سواء (تأجير/ شراء) لتخفيض النفقات.اما المشروع الثالث يشمل إقامة منتجع طبي للأمراض الجلدية داخل منطقة البحر الميت التنموية بالقرب من البحر الميت بحجم استثمار يصل الى 3.3 مليون دينار وبمعدل عائد يتوقع ان يصل الى 24 % وفترة استرداد للاستثمار خلال 5 سنوات فيما يوفر 60 فرصة عمل.والمشروع عبارة عن منتجع طبي لعلاج الأمراض الجلدية مثل الصدفية والأكزيما، بالإضافة إلى علاج بعض الأمراض الأخرى مثل أمراض الجهاز التنفسي وارتفاع ضغط الدم ومشاكل المفاصل والروماتيزم، وهذا المشروع مصمم ليضم 50 غرفة و75 سريرا و10 عيادات طبية متخصصة.وتكمن القيمة المضافة للمشروع انه سيمكن زوار المنتجع الطبي من الحصول على خدمات علاج الأمراض الجلدية، ومنها علاج الصدفية والأكزيما والأمراض المزمنة والعلاج الطبيعي، ومنها العلاج بالتيار المتداخل والموجات فوق الصوتية، خدمات المنتجع الصحي وتشمل التدليك والعلاج بالليزر والعديد من الخدمات الأخرى وعلاج أمراض أخرى ومنها أمراض المفاصل والروماتيزم والأمراض التنفسية وارتفاع ضغط الدموخدمات فندقية خاصة فيما يتعلق بالإقامة والطعام والشراب.وحول مميزات وخصائص الموقع أن البحر الميت يشتهر بمياهه وطينته الغنية بالأملاح المعدنية، حيث يحتوي على 26 معدنا مهما لجسم الإنسان، مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والبرومين والكبريت والليثيوم والسترونشيوم واليود والحديد والسيلينيوم والكروم والزنك.وتكمن عوامل النجاح انه سيكون موقع المنتجع الطبي وإطلالته الخلابة عاملا رئيسيا في نجاحه، حيث سيعمل على جذب العديد من المستثمرين في قطاع الرعاية الصحية وسيعمل على زيادة أعداد السياح الأجانب للمملكة وأسعار منافسة وتعزيز مفهوم السياحة العلاجية والاستشفائية في الأردن والتميز في تقديم الخدمات العلاجية.وحول المطلوب من المستثمر، تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وإدارة المنتجع الطبي.أما المشروع الرابع يشمل منتجعا علاجيا في عجلون على القمة الغربية الواقعة مقابل قلعة عجلون بحجم استثمار يصل الى 19.1 مليون دينار بعائد متوقع أن يتراوح بين 15 % و17 %.وبحسب وصف المشروع سيكون منتجع عجلون العلاجي من فئة الأربع نجوم، وهو متخصص في تقديم الرعاية والاهتمام للأفراد الذين يرغبون في اتباع نمط حياة صحي، فضلاً عن البرامج المصممة للأشخاص الذين يحتاجون إلى إنقاص الوزن.وبحسب المنصة يأتي إطلاق المشروع في الوقت الذي يزداد فيه الطلب على المنتجعات والوجهات العلاجية مع انتشارها المتنامي حول العالم، وهذا ما ينعكس إيجاباً على منتجع عجلون العلاجي وعلى الأردن بصفة عامة بوصفه وجهة بارزة للسياحة العلاجية والاستشفائية فيما يميز المشروع هو وجوده في منطقة غابات ومزارع غنية بالأشجار؛ مما يجعل من تلك المنطقة نقطة جذب مهمة للسياح المحليين والإقليميين، كما سيجذب المنتجع الزوار من مختلف المناطق وخاصة منطقة الخليج العربي، نظراً للمعالم الثقافية التي تمتاز بها المنطقة مقارنة بالمنتجعات الأخرى؛ مما سيعزز من قدرته التنافسية وتحقيقه للنجاح.وفقا للمنصة سيستقطب المنتجع زواره من داخل الأردن وخارجه، إذ سيكون مجهزا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة الجسدية والنفسية ضمن منشأة يمتاز أفرادها بحسن الضيافة، كما سيقدم المنتجع مجموعة متنوعة من الحلول العلاجية المدعومة بأفضل ممارسات الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحديثة من أجل الوصول إلى تجربة علاجية شاملة ومتكاملة.وسيقدم المشروع خدمة الفحوصات الطبية، وفحوصات الصحة العامة، وتقييم اللياقة البدنية، والعلاجات، وخدمات إعادة التأهيل، ومن أهم هذه الخدمات العلاج بالتيار المتداخل والموجات فوق الصوتية التشخيصية والعلاج الطبيعي المائي وخدمات المنتجعات الصحية وتشمل التدليك، والعلاج بالليزر، والعديد من الخدمات الأخرى والعلاج الطبيعي والعلاج بطاقة الموجات الصادمة وتمارين العلاج الفيزيائي. وحول تفاصيل المشروع تصل مساحة الأرض 120 ألف متر مربع فيما يتوقع ان تصل القدرة الاستيعابية 150 غرفة،وحول المطلوب من المستثمر بهذا المشروع، تصميم المنتجع، وتمويله، وبناؤه، وتشغيله، وإدارته.وتتمثل عوامل نجاح المشروع وفقا للمنصة بالنمو الاقتصادي وارتفاع نسبة الدخل ومعدل النمو السكاني وتدفق السياح من مختلف دول العالم الباحثين عن العلاج ولزيادة في معدل التحضر والتنوع الثقافي لدى الأشخاص المهتمين في هذا النوع من السياحة والتميز في تقديم الخدمات العلاجية وأسعار منافسة وموقع مثالي وإطلالة مميزة.اما المشروع الخامس يتمثل في اقامة مركز طبي في عمان ضمن الفرص الاستثمارية التي أطلقتها شركة رؤية عمان التابعة لامانة عمان الكبرى بحجم استثمار يصل إلى 22 مليون دينار وبمعدل متوقع أن يصل إلى 15.8 %.والمشروع عبارة عن تطوير مركز طبي متعدد الاستخدامات على قطعة أرض استراتيجية تقع بالقرب من التجمع الطبي الحالي في جبل عمّان، بين الدوارين الثالث والرابع والمنحدر نحو وادي عبدون، وسيتم تخصيص قطعة الأرض للمستثمرين العاملين في قطاع الرعاية الصحية، الراغبين في إنشاء منشآت صحية في هذا المكان.وتقع قطعة الأرض بالقرب من مركز الخالدي الطبي في جبل عمّان، حيث تبعد قطعة الأرض نحو 350 متراً عن المركز فيما تبلغ مساحة الأرض حوالي 17.270 مترا مربعا، وتقع بجوار مشروع حافلات التردد السريع (BRT) ولا توجد قيود تنظيمية على الموقع؛ مما يوفر فرصة للمستثمرين لتحقيق أقصى استفادة من هذا المشروع.وادرجت المنصة ضمن هذا المشروع خيارات الاستثمار في مجال الرعاية الصحية مستشفى، مركز رعاية المسنين، جراحة التجميل، طب العظام، تأهيل طبي، غسيل الكلى، العلاج الكيميائي والإشعاعي، العيادات المتخصصة، معهد الصحة النفسية، طب القلب التداخلي.وحول المطلوب من المستثمر، تمويل جميع تكاليف البناء والتشغيل للمشروع، بينما ستقوم شركة رؤية عمان بما يلي تحمل مسؤولية تصميم وتطوير المخطط الرئيسي للموقع والاستثمار في تنفيذ المخطط الرئيسي، وقبل ذلك، محاولة تسويق الفرصة للمستثمرين المحتملين مباشرة.