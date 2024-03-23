"بنك الأردن" يقر توزيع %18 أرباحا على المساهمين

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عمان-الغد - عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي بنك الأردن اجتماعها الخميس الماضي بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والمسموع، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (6/ و) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنه 1997 وتعديلاته، وتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021، والصادرة بالاستناد إلى المادة (6) من قانون الشركات المشار إليه، وتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها.وترأس الاجتماع شاكر فاخوري رئيس مجلس إدارة بنك الأردن، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للبنك ومساهمين يحملون أسهم "أصالة ووكالة"، يشكلون ما نسبته 76.2 % من رأس المال. كما حضر الاجتماع عطوفة مراقب عام الشركات ومندوبين عن البنك المركزي الأردني ومندوب عن سلطة النقد الفلسطينية ومندوبي مدققي حسابات البنك "ديلويت آند توش".وفي سياق مناقشته لنتائج أعمال البنك للعام 2023 وخطته المستقبلية، قدم السيد فاخوري إيجازا لنتائج أعمال البنك، حيث أكد أن البنك استمر في تنفيذ استراتيجيته التي تهدف إلى تحقيق النمو والابتكار بما يسهم في تحقيق قيمة ونتائج مستدامة لمساهميه وعملائه. فحققت المجموعة نموا في صافي الربح العائد لمساهمي البنك بنسبة 9.7 % مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 44 مليون دينار. ونما صافي الإيرادات التشغيلية من الفوائد والعمولات بنسبة 16 % ليسجل 159.2 مليون دينار، وارتفع إجمالي الدخل إلى 167.5 مليون دينار بنمو بلغت نسبته 13.3 % مقارنةً بالعام السابق 2022. هذا وقد حافظ البنك على قاعدة رأسمالية قوية وصلابة في المركز المالي، حيث بلغت حقوق مساهمي البنك حوالي 524 مليون دينار وسجلت نسبة كفاية رأس المال 21.4 %، كما سجل العائد على حقوق المساهمين 8.4 % والعائد على الموجودات 1.5 % وهي ضمن مستويات تعتبر من الأفضل في القطاع المصرفي.وأضاف فاخوري، أن البنك عمل على تنويع توظيفاته والتوسع المدروس فيها ضمن المحافظ ذات الجدارة الائتمانية العالية، فارتفعت محفظة الأوراق المالية بنسبة 10.3 % لتصل إلى 403.4 مليون دينار، وسجلت محفظة التسهيلات الائتمانية (بالصافي) نحو 1.4 مليار دينار. كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 7.6 % لتسجل حوالي 2.2 مليار دينار.وأكد أننا ملتزمون بالتطوير وتعزيز الأداء لتحقيق مكانة البنك الريادية على الصعيدين المحلي والإقليمي. ونسعى جاهدين إلى تحقيق القيمة المضافة لمساهمينا وتقديم خدمات عالية الجودة وتجارب مميزة لعملائنا، مع تنفيذ خطط التحول الرقمي، وتوسيع أعمالنا في دول الإقليم والتي تشهد أسواقها نموا وفرصا واعدة. كما نولي اهتماما خاصا لتعزيز رأسمالنا البشري من خلال جذب الكفاءات والطاقات، ونعمل بجد لبناء مستقبل قوي لبنك الأردن، متقدمين بثقة نحو النجاح والتميز.وأقرت الهيئة العامة للبنك تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للبنك للعام الماضي، والخطة المستقبلية للعام الحالي. كما وافقت الهيئة العامة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 18 % من القيمة الإسمية للسهم وبمبلغ 36 مليون دينار. وصادقت الهيئة العامة على تعيين السادة شركة ALYAMAMA FOR GENERAL INVESTMENTS عضو مجلس إدارة بدلاً من العضو المستقيل.وفي الختام، توجه شاكر فاخوري بخالص الشكر والتقدير إلى أعضاء مجلس الإدارة، لحرصهم وتفانيهم الدائمين ودعمهم الفعال في تحقيق الإنجازات ورفعة ومكانة مجموعة بنك الأردن. وقدم شكره للمساهمين والعملاء لثقتهم الراسخة بالبنك. كما قدم شكره لفريق الإدارة التنفيذية ولجميع موظفي البنك، لجهودهم وتفانيهم في تحقيق النجاحات وتعزيز مكانتنا في الأسواق التي نتواجد فيها. كما وجه شكره وتقديره للمؤسسات الوطنية كافة، وعلى رأسها البنك المركزي الأردني ووزارة الصناعة والتجارة لدورهما في دعم القطاعات الاقتصادية، في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه.