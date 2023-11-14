الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بنك الإسكان يوفر لعملائه خدمة "Apple Pay"

بنك الإسكان يوفر لعملائه خدمة "Apple Pay"
بنك الإسكان يوفر لعملائه خدمة "Apple Pay"
 أعلن بنك الإسكان، عن توفير خدمة Apple Pay، التي تعتبر من أكثر طرق الدفع الرقمية أماناً والأعلى خصوصية حيث تتيح للعملاء إجراء عمليات الدفع الخاصة بهم بأنفسهم من دون تلامس من دون الحاجة للتبادل النقدي، مع حماية كل تعاملاتهم المالية وبياناتهم الشخصية بالاعتماد على قدرات أجهزة Apple.اضافة اعلان
ومن خلال هذه الخدمة، يستطيع عميل البنك إتمام عملية الدفع من دون تلامس بتمرير هاتف iPhone أو ساعة ـ Apple Watch الخاصة به بالقرب من جهاز نقاط البيع، لتتم المصادقة على عملية الدفع مقابل المشتريات في كل مرة عبر خدمة Apple Pay، وذلك من خلال خاصية التعرف إلى الوجه أو البصمة أو رمز الدخول السري لمرة واحدة والخاص بالمستخدم على الهاتف أو الساعة، حيث يتم تعيين رمز خاص لكل عملية شراء لضمان أعلى درجات الأمان.
ويمكن الاستفادة من الخدمة التي تحظى بقبول واسع لدى شبكة واسعة من نقاط البيع، بما في ذلك المحلات التجارية، الصيدليات، المطاعم، المقاهي، وغيرها.
وعلاوة على توافرها على هواتف وساعات Apple، تتوافر خدمة Apple Pay من بنك الإسكان على أجهزة الـiPad وMac، ما يتيح للعملاء إمكانية إتمام عمليات الشراء والدفع بشكل أسرع وأكثر سلاسة، سواء على التطبيقات أو على الويب باستخدام متصفح سفاري (Safari)، من دون الحاجة لإنشاء حسابات أو تكرار إدخال بيانات الشحن والفوترة في العمليات المختلفة.
ومن شأن الخدمة الجديدة، تسهيل دفع قيمة توصيل المشتريات من الطعام، ومشتريات التسوق عبر الإنترنت، ودفع أجرة استخدام وسائل النقل ومواقف السيارات، وغيرها، كما يمكن استخدامها لإجراء المدفوعات داخل التطبيقات التي تتضمنها ساعة Apple Watch، ما يعزز من مزايا الأمان والخصوصية التي تعتبر جوهر خدمة Apple Pay.
ولضمان أعلى درجات الخصوصية والأمان في خدمة Apple Pay، فإنه وعند استخدام العملاء لبطاقات الائتمان والدفع المباشر والبطاقات المدفوعة مسبقاً، لا يتم تخزين أرقام البطاقات الفعلية على أجهزة Apple، بل يتم تحديدها وتشفيرها وتخزينها بشكل آمن على الشريحة المصدقة والمعتمدة المتوفرة بالأجهزة  وفقا لمعايير القطاع المصممة لتخزين معلومات الدفع بأمان.
ويشار إلى أن خدمة Apple Pay، تتميز بكونها سهلة الإعدادات على هواتف iPhone، بمجرد فتح تطبيق Wallet، لن يتطلب الأمر سوى الضغط على الرمز +، واتباع الخطوات لإضافة بطاقات الائتمان أو الدفع المباشر أو البطاقات المدفوعة مسبقاً من بنك الإسكان. وبمجرد قيام العملاء بإضافة بطاقاتهم على أجهزة iPhone وApple Watch وiPad وMac، يمكنهم البدء باستخدام خدمة Apple Pay على أي من هذه الأجهزة على الفور، في الوقت الذي يمكنهم فيه الاستمرار بالاستفادة من جميع المكافآت والمزايا التي تقدمها بطاقات بنك الإسكان.
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