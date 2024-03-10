الأحد 10 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بنك ABC يستمر في دعمه لتكية أم علي

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بنك ABC
عمان- الغد - استمر بنك ABC في الأردن في دعمه لتكية أم علي انطلاقا من مسؤوليته المجتمعية اتجاه الأسر الأشد فقرًا وحاجة في المملكة، حيث شارك في دعم حملة الشتا (دفا) للعام 2023-2024 والتي تهدف إلى توفير شتاء أكثر دفئًا من خلال توفير مستلزمات الشتاء لهذه الأسر مثل مدافئ الكاز، قسائم للكاز، معاطف شتوية للأطفال، وبطانيات.اضافة اعلان
هذا وقد صرح السيد جورج فرح صوفيا المدير العام لبنك ABC في الأردن، "نحن نؤمن بأهمية العمل التطوعي والخيري في بناء مجتمع أكثر تضامنًا، ونتطلع إلى أن نكون جزءاً من جهود تكية أم علي في تلبية احتياجات الأسر العفيفة والأقل حظًا وتخفيف العبء عن كاهلها".
أشاد السيد سامر بلقر، مدير عام تكية أم علي، بجهود بنك ABC في الأردن بتوفير شتاء دافئ للأسر المحتاجة خلال أوقات البرد القاسية، مؤكدًا أهمية هذا الدعم الدائم للأسر المستفيدة والمعتمدة لدى تكية أم علي.
تقوم تكية أم علي بتوفير الدعم الغذائي المستدام للأسر الأكثر فقراً والأكثر حاجة في المملكة ضمن برنامج الطرود الغذائية الشهرية والتي تقع تحت خط الفقر الغذائي في ألوية ومحافظات المملكة كافة، وتستلم هذه الأسر طرود شهرية تفي بمتطلبات واحتياجات الأسرة التغذوية على مدار الشهر.
ومن الجديربالذكر، أن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك "إلى" الرقمي في البحرين والأردن.
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