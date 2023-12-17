الأحد 17 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بورصة عمان تستهل تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.62 %

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مستثمرون يتابعون شاشة الأسعار في بورصة عمان -(أرشيفية)
عمان-الغد- استهلت أسعار الأسهم في بورصة عمان تعاملات بداية الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.62 %، ليغلق المؤشر العام أمس عند مستوى  2415.28 نقطة.
وبلغ حجم التداول الإجمالي أمس حوالي 3.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.7 مليون سهم، نفذت من خلال 2,670 عقداً.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 92 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 36 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و23 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.26 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.95 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.26 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الطاقة والمنافع، الخدمات التعليمية، الخدمات المالية المتنوعة، التكنولوجيا والاتصالات، البنوك، الخدمات التجارية، الصناعات الهندسية والإنشائية، الفنادق والسياحة 1.77 %، 1.55 %، 0.60 %، 0.32 %،
0.30 %، 0.29 %، 0.11 %، 0.11 %، 0.01 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الأدوية والصناعات الطبية، النقل، التأمين، الصناعات الكيماوية، الأغذية والمشروبات، العقارات  1.16 %،
0.54 %، 0.31 %، 0.22 %، 0.15 %، 0.10 %،
0.06 % على التوالي. 
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي، الشرق للمشاريع الاستثمارية بنسبة  4.81 %، أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري بنسبة
 4.52 %، القدس للصناعات الخرسانية بنسبة
 4.48 %، الشرق الأوسط للتأمين بنسبة
4.46 %، والإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية بنسبة 4.17 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي، سبأ لسكب المعادن بنسبة 4.98 %، المتصدرة للأعمال والمشاريع بنسبة 4.26 %، الأردن الدولية للتأمين بنسبة 4.00 %، دار الغذاء بنسبة 3.85 %، وآفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة بنسبة 3.33 %.
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