بورصة عمان: 100 % نسبة التزام الشركات بتقديم تقرير الاستدامة

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قال المدير التنفيذي لشركة بورصة عمان مازن الوظائفي بأن ما نسبته 100 % من الشركات المدرجة في بورصة عمان والملزمة بتقديم تقرير الاستدامة السنوي لعام 2023 والبالغ عددها 22 شركة قامت بتزويد البورصة بالتقرير ضمن المهلة المحددة في قواعد تقديم تقرير الاستدامة الصادرة عن البورصة، وذلك من خلال نظام الافصاح الالكتروني XBRL، مشيراً إلى أن هذه النسبة المرتفعة تُظهر مدى التزام هذه الشركات بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، كما تعكس اهتمامها بقضايا البيئة والمسؤولية المجتمعية والحوكمة.وأوضح أنه وفقاً لقواعد تقديم تقرير الاستدامة فإنه يتوجب على الشركات المكونة لعينة المؤشر القياسي ASE20 إضافةً إلى أي شركة كانت ضمن عينة المؤشر المذكور، تزويد البورصة بتقرير الاستدامة وذلك وفقاً للمبادئ والمعايير العالميةGlobal Reporting Initiative(GRI) خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية في حال كان منفصلاً عن التقرير السنوي، أما إذا كان مدمجاً مع التقرير السنوي فعلى الشركة تقديمه مع التقرير السنوي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء سنتها المالية.وأضاف الوظائفي بأن البورصة قامت بتعميم تقارير الاستدامة من خلال موقع البورصة الإلكتروني www.exchange.jo ضمن التعاميم والافصاحات (تقارير الاستدامة)، وبين بأن إلزام شركات عينة الرقم القياسي ASE20 منذ عام 2022 بإصدار تقرير الاستدامة جاء لتعزيز جاذبية الشركات المدرجة وتعزيز الشفافية والإفصاح في سوق رأس المال الوطني وخاصة فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الاستدامة، حيث يساعد تقرير الاستدامة على تعزيز المعرفة بأداء الشركات وإنجازاتها على كافة الأصعدة ومدى التزامها واهتمامها بقضايا البيئة والمسؤولية المجتمعية والحوكمة. كما يساهم في تسهيل الوصول إلى هذه المعلومات لجميع الأطراف ذات العلاقة، ويسمح لهذه الأطراف بتقييم أداء الشركة وتكوين نظرة شاملة عنها لتمكنهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بشكل موضوعي وواضح، وذلك في ضوء تصاعد الاهتمام بهذه المعلومات من قبل المستثمرين المحليين والأجانب لأهميتها في اتخاذ القرار الاستثماري .ومن الجدير بالذكر بأن بورصة عمان بدأت بجهودها لنشر الوعي والتعريف بأهمية الاستدامة والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بها وتطبيق معايير الاستدامة (البيئة والمسؤولية المجتمعية والحوكمة)، حين انضمت إلى مبادرة البورصات المستدامة (SSE initiative) في عام 2016، وقامت بإعداد عدد من المنشورات التعريفية حول الاستدامة، إضافةً إلى الدليل الإرشادي حول إعداد تقارير الاستدامة، بهدف تشجيع الشركات على تبني ممارسات الاستدامة والإفصاح عنها بشكل دوري، كما تعمل بورصة عمان باستمرار على تنظيم الورش التدريبية للشركات للتعريف بأهمية إصدار تقارير الاستدامة وكيفية إعدادها وفقاً لأحدث المعايير.