"بيتا": عدوان الاحتلال دمر القطاع التقني في غزة

ابراهيم المبيضين

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عمان – مع تعمق العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة الذي يستهدف البشر والبنية التحتية بكل مكوناتها وصعوبة استمرار الحياة في ظل انقطاع الكهرباء ونفاد الوقود، أكد اتحاد شركات أنظمة تكنولوجيا المعلومات الفلسطينية "بيتا" أمس، أن القطاع التكنولوجي في غزة دمر بشكل شبه كلي.وبين الاتحاد الذي يمثل القطاع الخاص في الاتصالات والتقنية في فلسطين، أن العدوان على قطاع غزة والذي دخل اليوم يومه التاسع والثلاثين قد "أسفر عن دمار هائل للقطاع التكنولوجي الذي كان يواجه بالفعل تحديات كبيرة في الأصل"، واستنزاف للبنى التحتية والوقود في ظل استمرار عدوان وحشي راح ضحيته ما يقارب 12 ألف شهيد أكثرهم من السيدات والأطفال.وبين الاتحاد، أن القطاع التكنولوجي في قطاع غزة، تعرض إلى أضرارا فادحة، حيث دمرت البنية التحتية والمنشآت، وتعرض العديد من العاملين في هذا القطاع لفقدان أعمالهم.وزاد الاتحاد أيضا، "معظم مقار الشركات التقنية والاتصالات دمرت كليا أو بشكل جزئي بفعل القصف المستمر على غزة، وأن معظم موظفي الشركات العاملة في القطاع قد فقدوا أعمالهم".وأكد الاتحاد، أن هذا الدمار أثر بشكل كبير على القدرة على استمرار العمل والابتكار في هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر عمادا وممكنا لكل القطاعات الاقتصادية.ومع الدمار الكبير الذي طال القطاع التكنولوجي في قطاع غزة سيضاف كل ذلك، إلى سجل العدوان الهمجي الذي قام بتدمير البنية التحتية لكل ما له علاقة بالاتصالات والتقنية التي تعد أدوات مهمة للاتصال وتيسير أمور الحياة اليومية للناس، والتحول الرقمي.وإلى جانب ما طال القطاع التقني من دمار، فقد تعرض قطاع الاتصالات إلى تدمير كبير لبنيته التحتية، فبعد شهر من العدوان تم تدمير أكثر من 50 % من البنية التحتية للاتصالات في غزة، كما قام الاحتلال بقطع الاتصالات والإنترنت كليا ثلاث مرات منذ بداية الاحتلال، قبل أن يعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني اسحق سدر أول من أمس، عن أن قطاع الاتصالات سيتوقف عن العمل يوم الخميس المقبل في غزة، نتيجة قرب نفاد الوقود.إلى ذلك استعرض اتحاد "بيتا" الإحصائيات المتعلقة بالوضع الذي كان عليه قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الفلسطيني قبل التعرض للعدوان في قطاع غزة وبعده.وبين، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين في الأصل يحرك عملياته 130 شركة تعمل في مجالات متعددة منها، البرمجيات والمعدات التقنية والاستشارات والتدريب التقني والاتصالات وغيرها من المجالات الفرعية.وقال الاتحاد: "إن 65 شركة من إجمالي عدد الشركات التقنية العاملة في فلسطين (أي حوالي النصف)، هي شركات كانت تعمل في قطاع غزة وهي التي تعرضت إلى تدمير كلي أو جزئي.وأشار الاتحاد، إلى ان القطاع في فلسطين كاملة يوظف قرابة 2800 موظف فلسطيني.وبين الاتحاد، أن النسبة الأكبر من شركات القطاع في فلسطين إجمالا وبحوالي 36 % هي شركات تعمل في قطاع البرمجيات، وأن نسبة 15 % منها تعمل في قطاع المعدات "الهاردوير"، ونسبة 8 % في قطاع التدريب والاستشارات، و6 % في قطاع الاتصالات وتزويد الإنترنت.ولمساعدة القطاع التقني أطلق اتحاد" بيتا" مؤخرا، المبادرة الإغاثية الكبرى لدعم إعادة إعمار وتأهيل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في غزة، تمثلت في "صندوق غزة للتعافي السريع".وجاء إطلاق هذا الصندوق لمواجهة تحديات جمة جراء الدمار الذي لحق بالبنى التحتية والإنسانية في غزة.