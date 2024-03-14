"بيت التصدير" توقع اتفاقيات لدعم 93 منشأة صناعية لتنويع المنتجات والأسواق

طارق الدعجة

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عمان- وقعت شركة تنمية المشاريع والصادرات الأردنية "بيت التصدير"، المملوكة للحكومة والقطاع الخاص أمس اتفاقيات مع 93 شركة صناعية ضمن برنامج تسريع الصادرات في مرحلته الأولى.وتم توقيع الاتفاقيات أمس في مقر غرفة صناعة عمان بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ورئيس مجلس إدارة شركة بيت التصدير وسام الربضي وعدد من الصناعيين.وتتمثل المرحلة الأولى التي خصص لها 2.4 مليون دينار بإعداد دراسات سوقية معمقة لأسواق دولية وإقليمية مستهدفة، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني والمالي لتلك الشركات.ويأتي برنامج تسريع الصادرات الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة والتموين في إطار الإستراتيجية الوطنية للتصدير بالتعاون مع شركة بيت التصدير في تشرين الثاني(نوفمبر) من العام الماضي بقيمة تبلغ 5 ملايين دينار.ويهدف البرنامج الذي يقدم منحا مالية غير مستردة لمساعدة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، إلى الحصول على المعلومات اللازمة عن الأسواق المستهدفة وتمكينها من دخول هذه الأسواق من خلال رفع جاهزيتها التصديرية وزيادة تنافسيتها.وبحسب محاور البرنامج، يصل سقف الدعم المالي لكل منشأة لإعداد الدراسة السوقية ميدانية 16 ألف دينار، فيما تصل نسبة التمويل من البرنامج إلى 70 % من إجمالي كلفة إعداد الدراسة السوقية.والمرحلة الأولى تشمل دعم الدراسات الفنية من خلال تقديم الدعم المالي لإعداد الدراسات السوقية للأسواق التصديرية المستهدفة من قبل المنشآت الصناعية، على أن تعتمد البلدان التصديرية، وهي دول الخليج، فلسطين، مصر، العراق، سورية، الجزائر، كينيا، جنوب إفريقيا، إيطاليا، هولندا، هنغاريا، المملكة المتحدة، روسيا، كازخستان، بلاروسيا، أرمينيا وقيرغيزستان.بدوره، قال الشمالي "الحكومة تولي قطاع الصناعة جل الرعاية و الاهتمام وتنفيذ عدد من البرامج والسياسات الهادفة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها".وأضاف "برنامج تسريع الصادرات جاء تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي والإستراتيجية الوطنية للتصدير ويتسهدف مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي في جميع محافظات المملكة في الحصول على المعلومات اللازمة حول الأسواق المستهدفة وزيادة قدرتها التنافسية وجاهزيتها التصديرية".وبين الشمالي أن البرنامج سيتم تنفيذه على مرحلتين أساسيتين: المرحلة الأولى تتمثل في دعم دراسات السوق، و المرحلة الثانية تتمثل في دعم تنفيذ خطة التصدير للمنشآت الصناعية في الأسواق المستهدفة.وأكد الشمالي حرص الحكومة على تعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الصناعي للعمل على معالجة التحديات التي تواجهه من خلال تخفيض كلف الإنتاج وزيادة تنافسيته محليا وفي أسواق التصدير.وأشار إلى أهمية القطاع الصناعي الذي تصل منتجاته اليوم إلى أكثر من 140 سوقا حول العالم في المساهمة بتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني ورفد احتياطي المملكة من العملات الأجنبية من خلال الصادرات.من جهته ، أكد الربضي أهمية تسجيل الشركات في منصة التصدير الأردنية كونها منصة شاملة تعمل على توفير معلومات عن الأسواق العربية والإقليمية والعالمية وتوفيرها للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة لزيادة المعرفة عن هذه الأسواق.وأشار إلى أن شركة بيت التصدير تهدف إلى دعم ومساعدة القطاع الصناعي بما يجعله أكثر تنافسية ومشغل أكثر للأيدي العاملة بالاضافة الى زيادة الصادرات الوطنيةمن جهته، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان م.فتحي الجغبير أهمية برنامج تسريع الصادرات في تنويع قاعدة المنتجات ومحفظة الأسواق وبما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.وأشار الجغبير إلى أهمية صندوق تطوير ودعم الصناعة الذي جاء بوقت تحتاجه الصناعة نتيجة التحديات التي تواجهها حيث يعتبر أكثر شمولا من البرامج السابقة ويقدم الدعم للشركات الصناعية على شكل منح وليس قروضا، كما عكس هذا الصندوق التشاركية الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، من خلال تمثيل غرف الصناعة في إدارته.وأكد الجغبير حرص الغرفة على مساعدة القطاع الصناعي وتذليل العقبات التي تواجهه بالتعاون والشراكة الحقيقية مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين مؤكدا أهمية القطاع الصناعي في زيادة فرص والتشغيل والتخفيف من معدلات البطالة.ولفت إلى أهمية العمل على تطوير القطاع الصناعي من خلال العمل بشكل تكاملي من أجل زيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية والتسويقية للصناعة الوطنية.وسجلت الحكومة، ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، العام 2019، شركة تحت مسمى "بيت تنمية المشاريع والصادرات الأردنية"- "بيت التصدير" بالشراكة مع القطاع الخاص برأسمال يبلغ 899 ألف دينار؛ إذ تشكل حصة مساهمة القطاع الخاص 51 %، فيما تشكل مساهمة الحكومة 49 %.