بيع العقارات يتراجع 8 % الشهر الماضي

تيسير النعيمات

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عمان- انخفضت حركة بيع العقار في المملكة بنسبة 8 % خلال الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة.وفي التفاصيل، انخفضت مبيعات الشقق بنسبة بلغت 7 % فيما تراجعت مبيعات الأراضي بنسبة بلغت 9 %.وبلغ إجمالي معاملات بيع العقار في المملكة خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، 12,755 عقار مقارنة مع 13.895 عقار، توزعت على (4,388) عقار في محافظة العاصمة بنسبة بلغت (34 %) ، و (8,367) عقار في باقي المحافظات بنسبة بلغت (66 %).وبلغ حجم التداول في سوق العقار 499.7 مليون دينار في الشهر الأول من العام الحالي.كما توزعت المبيعات في محافظة العاصمة على (1,768) شقة، و(2,620) قطعة أرض، في حين توزعت المبيعات، في باقي محافظات المملكة على (950 ) شقة و (7,417) قطعة أرض .وانخفضت قيمة الإيرادات خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، بنسبة 12 % ؛ لتبلغ 21.5 مليون دينار مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.وانخفض حجم التداول في سوق العقار المحلي خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، بنسبة 0.5 % مقارنة بالشهر الذي سبقه بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة.وبين تقرير حجم التداول انخفاض القيمة التقديرية لمبيعات غير الأردنيين بنسبة بلغت 9 % مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق إذ بلغت 14.3 مليون.وشمل الانخفاض حركة مبيعات غير الأردنيين بنسبة 25 % إذ انخفضت مبيعات الشقق بنسبة بلغت 29 % وانخفضت مبيعات الأراضي بنسبة بلغت 18 %.وبلغ عدد ملكيات الإناث 1,520,164 ملكية، أما عدد ملكيات الذكور، فوصل إلى 3,606,360 ملكية.وجاءت مديرية تسجيل أراضي عمان بالمرتبة الأولى بإيرادات بلغت 4,687,890 دينار، وفي المرتبة الثانية جاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمان بإيرادات بلغت (3,078,171) دينار، وفي المرتبة الثالثة جاءت مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان بإيرادات بلغت (2,392,262) دينار، أما في المرتبة الرابعة، فقد جاءت مديرية تسجيل أراضي غرب عمان بإيرادات بلغت ( 1,659,471) دينار.وبلغت نسبة إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم إيرادات الشهر الحالي، ( 71 %) بمجموع (15,255,826) دينار، فيما بلغت إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل باقي المحافظات (6,268,942 ) دينار بنسبة (29 %)وتمركزت أكثر مبيعات الأراضي في المملكة في شهر كانون الثاني(يناير) الماضي في العقبة، قرية العقبة حوض الاتحاد بعدد (63) قطعة أرض، تلاها في عمان / قرية عمان / حوض المدينة بعدد (49) قطعة أرض، وفي جنوب عمان / قرية القويسمة /حوض عويس/ بعدد (39) قطعة أرض، ثم في جنوب عمان أيضا /قرية أبو الحصاني/ حوض تلال الزيدان /بفارق عقار واحد بعدد (38) قطعة أرض.أما مبيعات الشقق، فقد تمركزت في شمال عمان/ قرية أبو نصير / حوض أصهى الفقير بعدد (47) شقة، تلاها في الزرقاء /قرية البتراوي / حوض البتراوي الجنوبي/ بعدد (44) شقة، ثم في شرق عمان / قرية النويجيس / حوض الرواق /وفي شمال عمان مجدداً قرية الجبيهة حوض أبو العوف بعدد (36) شقة في كل منهما، ثم أيضاً في شمال عمان قرية ياجوز حوض أم حليليفة بعدد (35) شقة، ثم في غرب عمان / قرية وادي السير / حوض خربة الصويفية، وفي الزرقاء قرية العبدلية، حوض بسمان بعدد (34) شقة في كل منهما، ثم شرق كمان / قرية طبربور / حوض الميالة بعدد (33) شقة.وبلغ عدد مبيعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال شهر كانون الثاني(يناير) الماضي، (178) عقاراً بانخفاض بلغت نسبته (25 %) مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، منها (112) شقةً بانخفاض بلغت نسبته ( 29 %) مقارنة بنظيرتها من العام السابق، و (66) قطعة أرض، بانخفاض بلغت نسبته ( 18 %) مقارنة بنظيرتها من العام السابق، قيمتها التقديرية (14,341,640) دينار، بانخفاض بلغت نسبته ( 9 % ) مقارنة بنظيرتها من العام السابق، منها: (9,770,568) دينار، بنسبة بلغت (68 %) للشقق، و (4,571,072) دينار بنسبة بلغت ( 32 %) للأراضي.وحلت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى في مبيعات شهر كانون الثاني(يناير) بمجموع (48) عقارا، والجنسية السورية بالمرتبة الثانية بمجموع (38) عقاراً، والجنسية السعودية بالمرتبة الثالثة بمجموع (18) عقاراً.أما من ناحية القيمة، فقد جاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى أيضًا بقيمة تقديرية بلغت (6,840,449) دينار بنسبة بلغت (48 %) من القيمة التقديرية لمبيعات غير الأردنيين، والجنسية السورية بالمرتبة الثانية: (2,192,287) دينار بنسبة بلغت (15 %) ، والجنسية الأميركية بالمرتبة الثالثة: (795,588) دينار بنسبة بلغت (6 %).