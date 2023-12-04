الثلاثاء 05 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تأسيس مجلس شراكة بين "تجارة الأردن" و"الغذاء والدواء"

جانب من اللقاء-(من المصدر)
جانب من اللقاء-(من المصدر)
عمان- اتفقت غرفة تجارة الأردن والمؤسسة العامة للغذاء والدواء على تأسيس مجلس شراكة لتعزيز التعاون والتنسيق لتسهيل انسياب السلع من غذاء ودواء ومناقشة أي قضايا تهم القطاع وتسريع إنجاز المعاملات.اضافة اعلان
جاء ذلك خلال لقاء عقد أمس في مقر غرفة تجارة الأردن بين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة مع مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات. 
ويعتبر مجلس الشراكة الذي تم الاتفاق على تشكيله بمثابة الخطوة  الأولى لتعزيز التنسيق والتعاون بين الطرفين لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني. 
وأكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات حرص المؤسسة على تعزيز التشاور مع قطاعات تجارة الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل للوصول ومن خلال نهج تشاركي إلى المقترحات والتوصيات التي من شأنها النهوض بهذه القطاعات الحيوية ومعالجة أي تحديات وتذليل المعيقات ومتابعة قضاياهم كافة بالتشارك مع مختلف الأجهزة المعنية وبما يعزز منجزات هذه القطاعات، وينمي صادراتها ويرفع من مساهمتها بالاقتصاد الوطني.
ورحب مهيدات خلال اللقاء بمقترح إنشاء مجلس شراكة مع ممثلي القطاعات التجارية الخاضعة لإشراف المؤسسة وذلك بهدف متابعة المشاريع المشتركة ودراسة المقترحات وبما يعزز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
ووجه مهيدات باستحداث فرع للمؤسسة في لواء الشونة الجنوبية لتسهيل تقديم خدمات المؤسسة إلى التجار إضافة إلى تفويض فروع المؤسسة في محافظات المملكة بصلاحيات إصدار شهادات تصدير المنتجات الغذائية من خلال الفرع المختص مباشرة وبما يختصر الوقت المستغرق لإصدارها.
وشدد مهيدات على أن المؤسسة تسخر كافة إمكاناتها لتحفيز القطاع التجاري وتستمر بمبادراتها وإجراءاتها الملموسة بهذا الشأن من حيث تطوير مختبراتها ورفدها بأحدث الأجهزة لتسريع واختصار الوقت المستغرق لإصدار نتيجة الفحص، والمضي قدما بأتمتة الخدمات والتحول الإلكتروني وصولا إلى أتمتة كافة الخدمات البالغ عددها 116 خدمة تم حتى الآن أتمتة 83 خدمة، واعتماد مختبرات لإجراء فحوصات الأغذية في المحافظات لتخفيف الأعباء على أصحاب المنشآت والمستثمرين، إضافة إلى توفير الأدلة الإرشادية لضمان وضوح تعليمات المؤسسة والمتطلبات اللازمة أمام القائمين على المنشآت التجارية ذات العلاقة.
وأشار مهيدات إلى أن المؤسسة واستمرارا لجولاتها الميدانية تعتزم خلال الفترة القريبة المقبلة تنفيذ زيارات ميدانية إلى غرف التجارة في مختلف محافظات المملكة للوقوف على سبل الدعم الممكن على أرض الواقع كما ستكثف جهودها في عقد الورشات والدورات التوعوية للقائمين على المنشآت الغذائية في المحافظات لتعزيز الرقابة الذاتية فيها.
بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق أهمية سرعة إنجاز معاملات التخليص وتسهيل عمل مستوردي المواد الأساسية على مدار العام  من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء للحفاظ على مخزون المملكة من السلع الأساسية. 
وبين الحاج توفيق أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء هي الجهة الرقابة المسؤولة عن الغذاء المستورد والمصنع محليا مشيرا إلى أهمية تعزيز الشراكة لزيادة التنسيق والتعاون والتواصل مع القطاع التجاري الذي يضم 160 ألف منشأة. 
وأشار إلى أهمية التركيز على التوعية وليس المخالفة خصوصا الفترة التي تسبق حلول شهر رمضان المبارك وتسهيل اجراءات التخليص على المواد الغذائية بالإضافة إلى تنظيم ورشات عمل بالمحافظات حول المواضيع المتعلقة بالغذاء وحفظ وتبريد الأغذية.
وأكد الحاج توفيق ضرورة إعادة النظر بموضوع التفتيش على المنشآت التجارية ولا سيما المحافظات.
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