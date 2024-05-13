تباطؤ إنتاج الكهرباء إلى %3.2

رهام زيدان

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عمان- تباطأ نمو الرقم القياسي لإنتاج الكهرباء إلى 3.2 % خلال العام 2023، مقارنة مع النمو المسجل في العام 2022، والبالغ 6.4 %.ووفقا للتقرير السنوي للبنك المركزي الأردني 2023، الصادر حديثا، فقد بلغت قيمة مساهمة قطاع الكهرباء والمياه بالناتج المحلي الإجمالي، العام الماضي، 547.4 مليون دينار مقارنة مع 522 مليون دينار خلال العام الذي سبقه.وبلغ إجمالي الناتج المحلي بأسعار السوق، خلال العام الماضي، نحو 36 مليار دينار مقارنة مع 34.5 مليار دينار العام 2022.وارتفعت مساهمة قطاع الكهرباء والمياه في معدل نمو الناتج بأسعار الأساس الثابتة، لتبلغ 0.1 نقطة مئوية، بالمقارنة مع مساهمة قريبة من الصفر خلال العام 2022، فيما حافظ على أهميته النسبية في الناتج عند 1.9 %.يأتي ذلك في وقت تشير فيه أرقام وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة الطاقة والمعادن إلى أن نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية في الأردن، بلغ 1821 كيلوواط ساعة العام 2022 مقارنة مع 1746 كيلوواط خلال العام الذي سبقه، وبزيادة نسبتها نحو 4.3 %، فيما بلغ نصيب الفرد من الطاقة المستهلكة 1565 كيلوواط ساعة خلال عامين.