"تجارة الأردن" تدعو لبناء نموذج اقتصادي جديد مع مصر

طارق الدعجة

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عمان- دعا رئيس غرفة تجارة الاردن خليل الحاج توفيق الى بناء نموذج اقتصادي جديد بين الاردن ومصر قائم على اساس التكامل واقامة المشاريع المشتركة بين البلدين.وقال الحاج توفيق خلال فعاليات أقيمت بحضور بعثة تجارية مصرية متخصصة بالصناعات الغذائية تزور المملكة حاليا إن "العلاقات المميزة التي تجمع البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية والقرب الجغرافي تشكل ارضية صلبة لبناء علاقات تكاملية وتشاركية بين البلدين".وأضاف الحاج توفيق خلال اللقاء الذي حضره السفير المصري لدى المملكة محمد سمير ان القطاع الخاص الأردني ينظر إلى مصر كشريك تجاري مهم في مختلف المجالات الاقتصادية وليس كسوق لاستيراد وتصدير المنتجات، مشيرا إلى أن المملكة تستورد سنويا حوالي 4 ملايين طن من الغذاء.وأكد الحاج توفيق أن الأردن يمتلك قطاعات صناعات تجارية وخدمية على مستوى عال من جودة الأداء المميز، مشيرا إلى أن غرفة تجارة الأردن تسعى إلى تعزيز علاقات المملكة مع الدول العربية عبر استيراد مختلف السلع خصوصا الغذائية منها.وبين الحاج توفيق ان حجم المبادلات التجارية بين البلدين ما يزال ضعيفا وهنالك فرص كبيرة متوفرة في كلا البلدين للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات أكبر من المؤشرات الحالية.ولفت إلى أن غرفة تجارة الأردن ستستقبل الشهر المقبل بعثة تجارية مصرية في قطاع الكيماويات والمواد الانشائية والبناء، مبينا أن أحداث مضيق باب المندب وما رافقها من ارتفاع كلف الشحن تتطلب المزيد من العمل المشترك لزيادة التجارة البينية والاستفادة من الإمكانات المتاحة.من جهته، قال رئيس البعثة التجارية المصرية وعضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية علاء الوكيل إن البعثة تستهدف مشاركة كبيرة مع مستوردي الصناعات الغذائية في المملكة والعراق وفلسطين وترجع أهمية ذلك لكون هذه الأسواق تمثل حوالي 12 % من إجمالي صادرات قطاع الصناعات الغذائية وبقيمة 500 مليون دولار من إجمالي صادرات القطاع البالغة 5.1 مليار دولار العام الماضي.وأكد الوكيل أن سوق الأردن يعد سادس أهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال العام الماضي وبقيمة بلغت 186 مليون دولار وتمثل 3.7 % من إجمالي صادرات القطاع محققة نسبة نمو 3 % في القيمة مقارنة بصادرات عام 2022.وأوضح أن عدد الشركات المصرية المصدرة للأردن بلغ 376 شركة خلال العام الماضي من بينهم 13 شركة تزيد صادراتها عن مليون دولار، مشيرا إلى أن صادرات بلاده من الصناعات الغذائية تتركز في سلع واسعة اهمها الأجبان، البطاطا المجمدة والمصنعة، الخضار المجمدة بالإضافة إلى مركزات المشروبات الغازية وزيوت الطعام والشوكولاتة.وأكد مدير مديرية الغذاء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء م.أمجد رشايدة حرص المؤسسة على تعزيز الشراكات وتسهيل العلاقات التجارية بين البلدين.وقال رشايدة إن سلامة الغذاء أصبحت مسؤولية وهاجس ومسؤولية الجميع وترتبط بالمستهلك والمصدر والمستورد والمصنع وهذه هي حلقة سلامة غذاء.وأوضح أن المنتج الغذائي عالميا لا يمكن اخفاء عيوبه في ظل وجود آليات وبرامج وانظمة متعلقة بسلامة الغذاء أصبحت تدلل بشكل واضح على سلامة الغذاء سواء من المصدر أو المواد الخام وحتى المزارع.وشدد على ضرورة العمل المشترك لتجاوز التحديات بما تسهم في تطوير المجالات، مشيرا إلى أهمية زمن الإفراج عن البضائع كون ذلك مرتبط بسلامة الغذاء وبالتالي يسهل عمليات تصدير واستيراد المواد الغذائية.وأكد رئيس الهيئة القومية المصرية لسلامة الغذاء م.طارق الهوبي أهمية نتائج أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي عقدت أخيرا بالقاهرة والتي تضمنت العديد من التوصيات منها تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات المتعلقة بالغذاء.وعقدت البعثة المصرية أمس لقاءات ثنائية مع المستوردين والتجار والموزعين والمصدرين من الأردن ومصر وفلسطين، إلى جانب زيارات ميدانية لمراكز تجارية كبرى.يشار إلى أن المبادلات التجارية بين الأردن ومصر بلغت خلال العام الماضي، 585 مليون دينار، شكلت الصادرات الأردنية منها حوالي 120 مليون دينار.