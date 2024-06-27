"تجارة الأردن" تدعو لبناء وحدة اقتصادية تكاملية مع سلطنة عمان

طارق الدعجة

اضافة اعلان

عمان- دعا رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق إلى بناء وحدة اقتصادية تكاملية بين المملكة وسلطنة عُمان تفضي لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.وأكد الحاج توفيق، خلال لقاء امس مع وفد من سلطنة عُمان، لبحث الفرص الاستثمارية المحفزة بالمجال الزراعي والغذائي، أن القطاع الخاص في البلدين عليه دور كبير في تحقيق التكامل الاقتصادي وإقامة شراكات تحقق المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن الغرفة ستنظم زيارة وفد تجاري الى سلطنة عُمان خلال شهر ايلول المقبل للاطلاع على فرص التعاون المشترك.وقال الحاج توفيق، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، إن البلدين يحتاجان إلى الاستثمار بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي وهنالك فرص كبيرة بالأردن بهذا المجال، مشددا على ضرورة اقامة شراكات تجارية واستثمارية بهذا الخصوص.وشدد على ضرورة البناء على نتائج الزيارات المتبادلة لقيادتي البلدين وآخرها زيارة سلطان عُمان للمملكة، وفتح صفحة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري والاستفادة من الفرص القائمة لديهما وبما ينعكس على مبادلاتهما التجارية التي ما تزال متواضعة.وبهذا الخصوص، أكد أن الظروف مهيأة لمضاعفة أرقام التبادل التجاري والاستثمارات من خلال استفادة كل طرف من نقاط القوة لدى الطرف الآخر سواء كانت فيما يتعلق بالموقع الاستراتيجي او الخدمات او الصناعات المتطورة لديه وتبادل الخبرات والمعرفة بمختلف المجالات.من جانبه قال مدير عام التسويق الزراعي والسمكي في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في سلطنة عُمان الدكتور مسعود بن سليمان العزري ان بيئة الاستثمار في بلاده تمنح المستثمرين مزايا وحوافز متنوعة لاقامة المشاريع وتعمل ضمن رؤية اقتصادية واضحة 2020-2040.وأشار الى ان رؤية بلاده الاقتصادية تستهدف جذب الاستثمار وتحقيق النمو في العديد من القطاعات منها الثروة الزراعية والسمكية والسياحية والمعادن والطاقة والصناعة والتعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات.وعرض حوافز الاستثمار في عُمان والمتمثلة في عدة مجالات منها وجود محطة واحدة لجميع المعلومات واستكمال اجراءات المستثمرين بالاضافة الى تسهيلات الاقامة واتفاقية حق الانتفاع طويلة المدى ونسب تملك تصل الى %100 في بعض القطاعات والاعفاء الضريبي للشركات بالإضافة الى وجود مناطق اقتصادية خاصة وحرة واتفاقيات تجارية مع العديد من الدول.واشار الى اهم الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده في قطاع الامن الغذائي منها انتاج زراعة المحاصيل الزراعية من الخضار والفواكه وتربية الماشية وزراعة الاعلاف وتربية الدواجن والابل لإنتاج الحليب بالإضافة الى مشاريع في مجال الثروة السمكية والقطاع المائي.وبين ان بلاده تقدم للمستثمرين في قطاع الامن الغذائي مزايا عدة منها تأجير الاراضي وحق استخدام الأرضي لمشاريع الاستزراع السمكي لمدد طويلة واعتماد تسعيرة للكهرباء خاصة للمشاريع والحصول على تراخيص لحفر الآبار حسب حجم المشروع.وأكد نائب السفير العُماني لدى المملكة يعقوب الرقيشي عمق العلاقات التاريخية والمتجذرة التي تربط البلدين الشقيقين على مختلف المستويات مشيرا الى ان زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق الاخيرة الى المملكة شكلت صفحة جديدة من العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين.وبين الرقيشي ان العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين ما يزال متواضعا ولا يعكس متانة العلاقات التي تجمع البلدين على مختلف المستويات مشددا على ضرورة وضع اليات وخطط عمل واضحة لزيادة العلاقات الاقتصادية والاستثمارين بين البلدين.واوضح الرقيشي ان الفرص الاستثمارية المتاح بين البلدين واسعة ومتنوعة ما يتطلب العمل على تسويقها واستثمارها من خلال اقامة مشاريع مشتركة تسهم في انتقال العلاقات الاقتصادية الثنائية الى مستويات افضل.وأشار الى ان هنالك ترتيبات لتنظيم زياردة وفد من بلاده للاطلاع على التجربة الأردنية في مجال القطاع الزراعي خصوصا زراعة النخيل والزيتون وعمليات التسويق.وخلال اللقاء طرح اعضاء من مجلس ادراة الغرفة ومستثمرين بالقطاع الزراعي جملة من القضايا تتعلق بالحوافز والتسهيلات والاستثمار بالقطاع الزراعي والمساحات الزراعية والتسهيلات البنكية المقدمة للمستثمرين.واكدوا ضرورة توطين الاستثمارات في مجال الامن الغذائي بين البلدين على اساس تكاملي بالاضافة الى تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية الاخرى.